WK Wien gratuliert: Drei Staatsmeister-Titel für Wiener Jungfachkräfte

Dreimal Gold und viermal Silber für das „Team Wien“ bei den heimischen Staatsmeisterschaften der Jungfachkräfte

Wien (OTS) - Mit einem höchst erfreulichen Resultat für Wien endeten gestern die Austrian Skills, die heimischen Staatsmeisterschaften der Jungfachkräfte, in Salzburg. Das 18-köpfige Wiener Team holte drei Staatsmeistertitel und vier zweite Plätze. Für sie geht es nun weiter nach Shanghai bzw. St. Petersburg. „Unsere Jungfachkräfte haben eine großartige Leistung gezeigt, die höchste Anerkennung und Respekt verdient – umso mehr, als die Umstände des Bewerbs alles andere als einfach waren. Damit sind sie ein tolles Vorbild für andere Nachwuchskräfte“, gratuliert Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien, den erfolgreichen Wienern, aber auch ihren Ausbildern: „Das Ergebnis ist auch eine Bestätigung dafür, dass an den Wiener Betrieben und Technik-Schulen hervorragende Ausbildungsarbeit geleistet wird – die perfekte Basis für erfolgreiche Karrieren und das beste Konzept im Kampf gegen den Fachkräftemangel“, so Ruck.



Erfolgreich für Wien

Die Teilnehmer mussten sich lange auf den Bewerb vorbereiten: Die AustrianSkills hätten eigentlich bereits im Herbst 2020 über die Bühne gehen sollen, coronabedingt mussten sie aber mehrmals verschoben werden. Der Bewerb in Salzburg letzte Woche fand schließlich unter strengen Sicherheitsauflagen und ohne Publikumsbeteiligung statt.

Gold für Wien holten:

- Florian Jambor & Lorenz Philipp (ÖBB Infrastruktur GmbH) – Teamberuf Industrie 4.0

- Timon Schwarz (HTL Rennweg) – IT Netzwerk- und Systemadministration

- Matthias Haider (Böhm Stadtbaumeister & Gebäudetechnik GmbH) - Stuckateur und Trockenausbau

Silber ging an:

- Emanuel Dietrichstein (Vamed-KMB) - Bodenleger

- Mathias Englisch (Johann Rohrer GmbH) - Isoliertechnik

- Jonas Förster (HTL Rennweg) - IT Netzwerk- und Systemadministration

- Viktor Haas (Garant Bau GmbH) - Stuckateur und Trockenausbau



AustrianSkills-Erfolg ist Ticket für internationale Bühne

Die Erst- und Zweitplatzierten haben nun die Gelegenheit, sich mit den Besten der Welt zu messen: Die frischgebackenen Staatsmeister vertreten Österreich heuer bei den Berufs-Weltmeisterschaften WorldSkills vom 12. bis 17. Oktober 2022 in Shanghai. Die Vize-Staatsmeister gehen bei den EuroSkills 2023 in St. Petersburg für unser Land an den Start. „Ich wünsche allen Wiener Vertretern dafür viel Erfolg und bin überzeugt, dass sie sich auch auf internationaler Bühne hervorragend schlagen werden. Österreichs Jungfachkräfte lassen bei internationalen Berufswettbewerben regelmäßig mit tollen Leistungen aufhorchen. Sie sind damit die besten Botschafter für unser Ausbildungssystem und für den gesamten Wirtschaftsstandort“, so Ruck.



Hinweis an die Redaktionen: Bei Bedarf können gerne Fotos von den Wiener Siegern zur Verfügung gestellt werden.



Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Wien

Presse und Newsroom

Erika Spitaler

01 51450 1291

presse @ wkw.at

www.skillsaustria.at