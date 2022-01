Universal Edition veröffentlicht Gustav Mahlers 4. Symphonie in der Neuen Kritischen Gesamtausgabe

Nach dem Erscheinen des „Titan“ im Jahr 2019 liegt die nächste Ausgabe im Rahmen der Neuen Kritischen Gesamtausgabe vor.

Wien (OTS) - Sie erfolgte in Kooperation mit der Internationalen Gustav Mahler Gesellschaft und wurde von der renommierten Mahler-Forscherin Dr. Renate Stark-Voit betreut: Mahlers 4. Symphonie wurde auf den neuesten wissenschaftlichen Stand gebracht.

Die Neuausgabe ergab sich aufgrund aktueller musikwissenschaftlicher Erkenntnisse und neuer Quellen, die bislang nicht bekannt oder zugänglich waren.

Mahler überarbeitete und verfeinerte die Instrumentation seiner Werke nach deren Vollendung permanent, um seinen Intentionen den passenden Ausdruck zu verleihen. Hier liegt die Herausforderung für eine zeitgemäße quellenkritische Ausgabe. Jahrzehntelang waren Mahlers letzte Revisionen unbekannt, die er Anfang 1911 in New York in seiner Symphonie Nr. 4 vorgenommen hatte. Die Korrekturen gelangten aufgrund der Krankheit und des Todes des Komponisten im Mai 1911 nicht rechtzeitig vor der Drucklegung in den Verlag. Vom Lied „Das himmlische Leben“, das Mahler 1892 komponiert hatte und das den vierten Satz der Symphonie bildet, sind erst in jüngerer Zeit die Abschriften einer damals gescheiterten Drucklegung zugänglich geworden, und es gibt noch andere Quellen, die erstmals herangezogen werden konnten.

Im Kontext sämtlicher Quellen wurden zahlreiche Stadien der Umarbeitung und von Mahler selbst übersehene Lesefehler, Missverständnisse, Druckfehler und Widersprüche aufgrund der aktuellen Mahler-Forschung neu bewertet. Alle editorischen Entscheidungen sind im ausführlichen Kritischen Apparat transparent gemacht. Ein umfassend informatives, wissenschaftlich fundiertes Vorwort zu Entstehung, Aufführungsgeschichte und Drucklegung sowie Hinweise zur Edition und Aufführungspraxis, hochwertige farbige Faksimileabbildungen, ein englisches Glossar und eine umfangreiche Bibliografie runden die Ausgabe ab.

Mehr Informationen finden Sie auf www.universaledition.com/mahler-nkg

Gustav Mahler

Symphonie Nr. 4

für Sopran und großes Orchester

Herausgeberin: Dr. Renate Stark-Voit

Universal Edition, 2022

UE 33884

ISBN 978-3-7024-7633-5

ISMN 979-0-008-08961-9

Rückfragen & Kontakt:

Universal Edition AG

Cordula Tippel

tippel @ universaledition.com

T: +43 1 337 23 - 610