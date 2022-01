Ferienregion Dachstein Salzkammergut: eAuto steht kostenlos für den Zeitraum der Recherche zur Verfügung

Klima-neutrale Anreise mit Bahn oder Bus – ein KIA eNiro steht für Journalisten, Blogger und Influencer vor Ort bereit

Wien / Niederösterreich / Oberösterreich / Steiermark (OTS) - Die Ferienregion Dachstein Salzkammergut ist stolz auf Ihr kulturelles Erbe und den Naturschatz, welcher den Menschen der Region geschenkt wurde. So gern wir dieses Geschenk teilen, möchten wir es vor allem schützen. Dafür gibt es jetzt eine neue Möglichkeit, die zusätzlich viele Vorteile für Journalisten, Blogger und Influencer bietet: mit dem eAuto die Region erfahren.

Ob von Nah oder Fern, die Ferienregion ist leicht und unkompliziert mit dem Zug oder Bus zu erreichen. Am vereinbarten Ankunftspunkt wartet schon dein eAuto, welches dir in der Zeit deiner Recherche kostenfrei zur Verfügung steht. Die wichtigsten Informationen, relevante Insider-Tipps und erste Impressionen sind dein Beifahrer.

Entdecke Naturschätze die schon zahlreiche Maler und Literaten inspirierten, Kultur die so alt und bedeutend ist, dass sie zum UNESCO Welterbe ausgezeichnet wurde, erlebe Handwerk und Tradition die mit Leidenschaft in die Zukunft getragen werden und genieße die sportliche Vielfalt, ob Genusswanderer, Profi Radsportler oder Adrenalinjunkie. Top-Ausflugsziele, kulinarische Leckerbissen und mittendrin glasklare Seen in denen sich die Berge spiegeln – all das und noch so viel mehr erlebst und entdeckst du in der Ferienregion Dachstein Salzkammergut. Und das jetzt auch ohne einen CO2 Fußabdruck zu hinterlassen!

Ferienregion Dachstein Salzkammergut www.dachstein-salzkammergut.at

Rückfragen & Kontakt:

Tourismusverband Inneres Salzkammergut, Mag. (FH) Christian Schirlbauer, schirlbauer @ dachstein-salzkammergut.at