Trotz Pandemie: Suche nach Fachkräften stark gestiegen

Der Jobmarkt boomt Nikolai Dürhammer, Geschäftsführer von StepStone Österreich 1/6

Im Gegensatz zum Jahr davor haben die Lockdowns die geschäftliche Entwicklung österreichischer Unternehmen kaum mehr gebremst. Entsprechend spürbar ist jetzt der Fachkräftemangel. Nikolai Dürhammer, Geschäftsführer von StepStone Österreich 2/6

Branchen, die vor kurzer Zeit noch einen Einstellungsstopp verhängt oder gar Personal abgebaut haben, wollen jetzt beim Aufschwung mitkommen – und suchen entsprechend nach talentierten Kandidat*innen Nikolai Dürhammer, Geschäftsführer von StepStone Österreich 3/6

Der Arbeitermangel ist kein neues Phänomen, sondern ein Trend, der sich in den kommenden Jahren und Jahrzehnten fortsetzen wird – nicht zuletzt deshalb, weil die Bevölkerungsentwicklung immer weniger Fachkräfte auf den Arbeitsmarkt spült Nikolai Dürhammer, Geschäftsführer von StepStone Österreich 4/6

Statt der Arbeitslosigkeit wird in Österreich daher die Arbeiterlosigkeit immer stärker zu spüren sein – die Coronapandemie kann diese Entwicklung langfristig nicht aufhalten. Nikolai Dürhammer, Geschäftsführer von StepStone Österreich 5/6

Vor den Firmen steht niemand mehr Schlange, im Gegenteil: Arbeitgeber werden sich verstärkt um talentierte Nachwuchskräfte bemühen müssen – und deren Bedürfnisse ernst nehmen. Nikolai Dürhammer, Geschäftsführer von StepStone Österreich 6/6

Wien (OTS) - Die Coronapandemie geht in ihr mittlerweile drittes Jahr, doch auf dem Arbeitsmarkt ist davon kaum etwas zu spüren. Im Gegenteil, die Nachfrage nach qualifiziertem Personal ist im Vorjahr sogar gestiegen – und zwar kräftig. Das zeigt der StepStone Fachkräfteatlas 2021, für den die Marktforschungsagentur Index Jobanzeigen in 22 Printmedien und 21 Jobbörsen in ganz Österreich ausgewertet hat.



„Der Jobmarkt boomt“

Das Ergebnis: Im Vorjahr waren rund 466.000 Jobs ausgeschrieben; das entspricht einem Plus von rund 35 % gegenüber dem Jahr 2020. „ Der Jobmarkt boomt “, bestätigt Nikolai Dürhammer, Geschäftsführer von StepStone Österreich, die Zahlen. „ Im Gegensatz zum Jahr davor haben die Lockdowns die geschäftliche Entwicklung österreichischer Unternehmen kaum mehr gebremst. Entsprechend spürbar ist jetzt der Fachkräftemangel. “

Tatsächlich fehlten quer durch alle Berufsgruppen qualifizierte Fachkräfte: Am größten war die Nachfrage nach Mitarbeiter*innen in technischen Ausbildungsberufen, der IT sowie im Finanz- und Rechnungswesen.

Die Top-Berufsgruppen 2021

Technische Ausbildungsberufe und IT (jeweils rund 61.000 ausgeschriebene Jobs) Finanz- und Rechnungswesen (rund 48.000 ausgeschriebene Jobs) Vertrieb (rund 46.000 ausgeschriebene Jobs) Naturwissenschaften (rund 30.000 ausgeschriebene Jobs) Einzelhandel (rund 29.000 ausgeschriebene Jobs)



Neueinstellungen statt Personalabbau

Enorm gestiegen ist 2021 hauptsächlich die Nachfrage in den naturwissenschaftlichen Berufen sowie in Marketing und Werbung: Im Vergleich zum Jahr davor wurden in diesen Berufsgruppen jeweils mehr als 60 % mehr Jobs ausgeschrieben. Auch im Personalbereich (plus 55 % im Vergleich zu 2020) und Bauwesen (plus 51 %) wurden Fachkräfte händeringend gesucht, dicht gefolgt vom Vertrieb (plus 49 %) sowie Hotellerie und Gastgewerbe (plus 46 %).

„ Branchen, die vor kurzer Zeit noch einen Einstellungsstopp verhängt oder gar Personal abgebaut haben, wollen jetzt beim Aufschwung mitkommen – und suchen entsprechend nach talentierten Kandidat*innen “, kommentiert Dürhammer die Entwicklung.

Größter Stellenzuwachs in Wien

Im Bundesländervergleich zeigt sich, dass der größte Zuwachs in Wien zu verzeichnen ist: So wurden im vergangenen Jahr mit rund 144.000 Jobs gleich um die Hälfte mehr Stellen ausgeschrieben als noch im Jahr zuvor. Mit rund 90.000 offenen Jobs konnte Oberösterreich im Vorjahr ebenfalls einen kräftigen Zuwachs von plus 42 % im Vergleich zu 2020 verzeichnen, gefolgt von Vorarlberg (plus 35 %) und Salzburg (plus 34 %). Nur im Burgenland wurden rund drei Prozent weniger Jobs ausgeschrieben als 2020.

Die Top-Bundesländer 2021

Wien (rund 144.000 ausgeschriebene Jobs) Oberösterreich (rund 90.000 ausgeschriebene Jobs) Steiermark (rund 55.000 ausgeschriebene Jobs) Niederösterreich (rund 53.000 ausgeschriebene Jobs) Salzburg (rund 39.000 ausgeschriebene Jobs)



Fazit: Jobmarkt verändert sich

„ Der Arbeitermangel ist kein neues Phänomen, sondern ein Trend, der sich in den kommenden Jahren und Jahrzehnten fortsetzen wird – nicht zuletzt deshalb, weil die Bevölkerungsentwicklung immer weniger Fachkräfte auf den Arbeitsmarkt spült “, folgert Nikolai Dürhammer. „ Statt der Arbeitslosigkeit wird in Österreich daher die Arbeiterlosigkeit immer stärker zu spüren sein – die Coronapandemie kann diese Entwicklung langfristig nicht aufhalten. “

Angesichts der Zahlen müssten sich Arbeitgeber auf einen veränderten Markt einstellen, so der Arbeitsmarktexperte: Nicht mehr Unternehmen diktieren die Bedingungen, sondern Arbeitnehmerinnen und -nehmer. Dürhammer: „ Vor den Firmen steht niemand mehr Schlange, im Gegenteil: Arbeitgeber werden sich verstärkt um talentierte Nachwuchskräfte bemühen müssen – und deren Bedürfnisse ernst nehmen. “

Zur Studie

Für die vorliegende Erhebung haben die Personalmarktforscher von index Research im Auftrag von StepStone von Jänner bis Dezember 2021 in 22 Printmedien und 35 Jobbörsen Stellenanzeigen in ganz Österreich ausgewertet. index Research ist ein Service der index Internet und Mediaforschung GmbH.

Über StepStone

StepStone ist einer der führenden internationalen Player im E-Recruiting. Zusätzlich zu Online Job-Portalen umfasst das Portfolio digitale Services im Bereich Employer Branding, Gehaltsanalysen und Video-Recruiting. StepStone Österreich betreibt die Jobplattform www.stepstone.at

Rückfragen & Kontakt:

Sabine Leidl, MA



Head of Marketing



0664 426 16 38



StepStone Österreich



Prinz-Eugen-Str. 8-10, 1040 Wien



presse @ stepstone.at