FPÖ-Darmann: Feige Messerattacke auf Passantin in Klagenfurter Innenstadt muss mit voller Härte des Gesetzes bestraft werden!

ÖVP-Innenminister Karner muss Klagenfurter Asylgroßquartier sofort schließen!

Klagenfurt (OTS) - Der Klagenfurter FPÖ-Stadtparteiobmann und Klubobmann im Kärntner Landtag Gernot Darmann zeigt sich tief betroffen über die feige und brutale Messerattacke eines – laut Medienberichten - armenischen Asylanten auf eine wehrlose Passantin in der Klagenfurter Innenstadt. „Leider handelt es sich einmal mehr um ein Opfer der Willkommensklatscher in der Bundes- und Landesregierung und wieder war es eine Frau, die diesem hinterhältigen Angriff hilflos ausgeliefert war“, so der FPÖ-Stadtchef erschüttert.

Diese Tat löst abermals Unverständnis und Zorn in der Bevölkerung gegenüber dem Innenminister und weiterer unbelehrbarer Politiker aus. „Diese Herrschaften schikanieren und verfolgen lieber die eigene Bevölkerung aufgrund deren Gesundheitsstatus, anstatt die von der Regierung selbst durch Untätigkeit verschuldete importierte Kriminalität durch Nachdruck zu bekämpfen. Leidtragend für diese politischen Versäumnisse, insbesondere der Bundesregierung, ist nach wie vor die österreichische Bevölkerung und diesem unhaltbaren Zustand ist ein Ende zu bereiten“, bekräftigt Darmann.

Einmal mehr fordert Darmann die sofortige Schließung des kürzlich durch den ÖVP-Innenminister eröffneten Klagenfurter Asylgroßquartiers. „Dieses, den Klagenfurtern durch den Innenminister in einer verantwortungslosen Nacht- und Nebelaktion aufgezwungene Asylgroßquartier, ist eine riesige Gefährdung unserer Sicherheit und verunsichert bereits jetzt massiv die Klagenfurter Bevölkerung. Das ist inakzeptabel und der Innenminister ist gefordert die Konsequenzen zu ziehen.“, so Darmann abschließend.

