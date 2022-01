Bis zu 50 Zentimeter Neuschnee im Mostviertel

Zahlreiche Kettenpflichten für Schwerfahrzeuge in Niederösterreich

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Fahrbahnen der Landesstraßen B und L in Niederösterreich, vor allem im Wald- und Mostviertel, präsentieren sich am heutigen Samstag größtenteils schneebedeckt bis matschig. In höheren Lagen des Industrieviertels sowie im Raum Poysdorf, Zistersdorf, Korneuburg, Gänserndorf, Bruck/L. herrschen überwiegend Schneefahrbahnen bis teilweise matschige und salznasse Fahrbahnen vor. In tieferen Lagen des Wein- und Industrieviertels sowie im Tullnerfeld sind die Fahrbahnen gebietsweise nasse. Im übrigen Bereich größtenteils salznasse Fahrbahnen und abschnittsweise Schneefahrbahnen durch Schneeverwehungen.

Die Neuschneemengen belaufen sich im Weinviertel auf bis zu drei Zentimeter, im Industrieviertel auf bis zu zehn Zentimeter sowie im Most- und Waldviertel zwischen zwölf und 50 Zentimeter. Nahezu im gesamten Gebiet kommt es abschnittsweise zu Schneeverwehungen. Die Frühtemperaturen liegen bei -6 Grad in Gloggnitz und +3 Grad in Wiener Neustadt. Die erforderlichen Räum- und Streueinsätze sind überall im Gange.

Kettenpflicht für Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen gibt es auf der B20 über den Josefsberg und Annaberg, der B21 über den Ochsattel, den Rohrersattel sowie das Gschaid, auf der B23 über den Lahnsattel, der B25 über den Grubberg und der B71 über den Zellerrain. Fahrverbot für Sattelkraftfahrzeuge gilt auf der B21 über das Gschaid und der B23 über den Lahnsattel. Weiters gilt Kettenpflicht für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen auf der L72 über den Mühlbacher Berg bis zur Kreuzung mit der L8304 bis Steinbach, auf der L5303 von Hürm bis Schlatzendorf, auf der L6155 zwischen Wang und Senftenegg, der L83 von Marbach bis Münichreith, der L7283 im Bereich Dorfstetten und der L134 zwischen Gutenstein und Schwarzau im Gebirge. Kettenpflicht für Fahrzeuge ab 7,5 Tonnen gilt darüber hinaus auf der L175 von Trattenbach bis zur Landesgrenze sowie auf der L5226 zwischen Plankenstein und Weißenbach. Alle Kraftfahrzeuge brauchen Ketten auf der L5217 im Morigraben zwischen Kirchberg und Lilienfeld

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst unter 02742/9005-60268 und E-Mail winterdienststelle @ noel.gv.at.

