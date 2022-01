JKU und TU OÖ: Zwei Universitäten, ein Campus

Rektor Meinhard Lukas freut sich über die Entscheidung der Politik, die neue Technische Universität Oberösterreich am Campus der Johannes Kepler Universität Linz zu errichten.

Linz (OTS) - Der Campus der JKU hat eine lange Historie, die nun um einen weiteren Meilenstein ergänzt wird: In seinen Grundzügen wurde der Campus in den 1960er-Jahren errichtet. In den letzten Jahren ist das Areal zu einem hochattraktiven Lern- und Lebensraum weiterentwickelt worden. Kepler Hall, Somnium, Learning Center, Science Park 4 und 5, der Zirkus des Wissens, Gastronomiebetriebe wie z.B. das Teichwerk oder dasKUYO, das LIT Open Innovation Center mit der LIT Pilotfabrik, und auch die Neugestaltung der Freiflächen haben den Campus wesentlich aufgewertet. Nun hat sich die Politik entschieden, auch die Technische Universität OÖ am Campus der JKU zu errichten.

JKU Rektor Meinhard Lukas freut sich über die wegweisende Entscheidung der Politik: „Ich habe von Anfang an vorgeschlagen, die TU OÖ am Campus der JKU zu errichten. Die Formel ‚Zwei Universitäten, ein Campus‘ hat jetzt auch die Politik überzeugt. Damit gibt es nun beste Voraussetzungen, die Synergien zwischen TU und JKU optimal zu nutzen. Man denke nur an gemeinsame Studien, universitätsübergreifende Forschung, gemeinsam genutzte Infrastruktur und einheitliche Verwaltungsstrukturen. Die beiden Universitäten werden sich – bei aller Selbstständigkeit – ideal ergänzen. Und Linz wird als Universitätsstadt noch wesentlich attraktiver.“

Die Standortentscheidung werde auch den Gründungsprozess beschleunigen, ist Lukas überzeugt: „Natürlich wird die JKU den Aufbau der TU nach Kräften unterstützen. Es ist aber selbstverständlich Sache des Wissenschaftsministeriums und der Gründungsorgane der TU OÖ, inwieweit man hier Kapazitäten der JKU aufgrund entsprechender Kooperationsvereinbarungen in Anspruch nimmt.“

Rückfragen & Kontakt:

Marion Draxler, MA

PR-Managerin

Universitätskommunikation



T +43 732 2468 3019

M +43 664 60 2468 352

marion.draxler @ jku.at