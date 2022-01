Olischar/Mantl ad Klimaneutralität: Den Worten müssen nun Taten folgen

Schritt in die richtige Richtung - Pläne zur Klimaneutralität müssen nun umgesetzt werden

Wien (OTS) - „Die heute präsentierten Pläne zur Klimaneutralität bis zum Jahr 2040 sind ein Schritt in die richtige Richtung. Jetzt müssen diesen Worten aber auch Taten folgen“, so Umweltsprecher Gemeinderat Josef Mantl angesichts der heutigen Pressekonferenz der Wiener Stadtregierung.

Denn klar sei, dass Wien nach wie vor in vielen Punkten Schlusslicht im Bundesländervergleich ist. Fakt ist: Wien hat noch immer den geringsten Anteil an erneuerbaren Energien, den geringsten Anteil an erneuerbarem Strom und die geringste Anzahl an Photovoltaik-Anlagen. In Zusammenhang mit letzterem sei aufgrund des langen Drucks der Volkspartei Wien erst kürzlich eine entsprechende Offensive gestartet worden.

Für die Planungssprecherin und Landwirtschaftssprecherin der Volkspartei Wien, Gemeinderätin Elisabeth Olischar sei vor allem auch die zunehmende Versiegelung von Böden in Wien ein großes Problem. „Dies gilt es nun zu bewältigen. Hier braucht es einen Ausgleich und behutsamen Umgang zwischen dem Wachstum der Stadt sowie dem Erhalt der landwirtschaftlichen Flächen und Grünflächen. Hier muss deutlich mehr seitens der Stadtregierung passieren.“

Für Olischar müsse allgemein in diesem Zusammenhang auch für die entsprechende Transparenz gesorgt werden. Denn aktuell wurden im Zuge des Projekts der „Klimateams“ 13 Millionen Euro ausgeschüttet, ohne dass der Gemeinderat in ausreichendem Maße informiert wurde. „Wir fordern, dass der Gemeinderat über den Fortschritt dieses Klimafahrplans auch stetig informiert wird“, so Olischar.

Die Wiener Stadtregierung habe nun die Aufgabe, diese heute angekündigten Maßnahmen und Ziele auch mit Leben zu füllen. „Diese Pläne im Sinne der Klimaneutralität müssen nun auch entschieden und mit dem entsprechenden Engagement vorangetrieben werden“, so Mantl abschließend.

