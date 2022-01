FPÖ – Nepp/Guggenbichler: Wiener Klimaziele sind in manchen Teilen unrealistisch

Bevölkerung darf nicht unter dem Tempo leiden

Wien (OTS) - Als in manchen Teilen unrealistisch bezeichnen der Wiener FPÖ-Chef, Stadtrat Dominik Nepp sowie Umweltsprecher LAbg. Udo Guggenbichler die heute präsentierten Wiener Klimaziele. „Wir werden der Wiener Stadtregierung hier ganz genau auf die Finger schauen, damit eine soziale Ausgewogenheit bei den Maßnahmen bestehen bleibt und nicht im Eiltempo über die Bevölkerung drübergefahren wird“, sagen die Freiheitlichen. Prinzipiell steht man der Umsetzung eines vernünftigen Konzepts, bei dem in mehr Richtungen gedacht wird, positiv gegenüber. Allerdings darf es unter dem Deckmantel des Klimaschutzes nicht zu erheblichen Mehrbelastungen für die Bürger kommen. „Gerade was den Individualverkehr angeht steht zu befürchten, dass es führ Autofahrer vermehrt zu Schikanen kommen wird, um krampfhaft im Klimafahrplan zu bleiben“, warnen Nepp und Guggenbichler.

