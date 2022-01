ERINNERUNG: AVISO ÖGB-Aktion „Feuer und Flamme für Verbesserungen in der Elementarpädagogik“

Am 24. Jänner macht ÖGB anlässlich des Tages der Elementarpädagogik mit Aktion auf massive Belastungen in elementarpädagogischen Einrichtungen aufmerksam

Wien (OTS) - Die hohe Belastung des Personals in Kindergärten und Horten ist schon seit Längerem im Fokus des ÖGB. Anlässlich des Tages der Elementarpädagogik am 24. Jänner macht die Gewerkschaftsbewegung mit einer Aktion am Ballhausplatz auf die massiven Belastungen in elementarpädagogischen Einrichtungen aufmerksam. Es ist an der Zeit, dass die Beschäftigten nicht nur gehört, sondern mit ihren Anliegen auch ernst genommen werden. Es muss sich schleunigst etwas ändern, denn immer mehr KollegInnen denken ans Aufhören.

Bitte merken Sie vor:



Aktion „Feuer und Flamme für Verbesserungen in der Elementarpädagogik“

Mit

Korinna Schumann, ÖGB Vizepräsidentin und –Frauenvorsitzende, sowie VertreterInnen der Gewerkschaften younion _ Die Daseinsgewerkschaft, GPA und vida

Montag, 24.1.2022, 16:30 Uhr

Ort: Ballhausplatz, 1010 Wien

Voraussichtliches Ende: 18:00





Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Gewerkschaftsbund

Mag. Toumaj Faragheh

Tel.: +43 664 614 518 0

toumaj.faragheh @ oegb.at