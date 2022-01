ASFINAG: A 21 aufgrund hängengebliebener Fahrzeuge in beiden Richtungen gesperrt

Großräumige Umleitung ist eingerichtet

Wien (OTS) - Derzeit gehen starke Schneefälle im Bereich des Wienerwaldes nieder. Auf der A 21 Wiener Außenring Autobahn sind in den Steigungsbereichen Lkw hängengeblieben. Teilweise blockieren diese beide Fahrspuren, daher können die ASFINAG Räumfahrzeuge diese Abschnitte nicht räumen. Die ASFINAG, die Einsatzkräfte der Polizei sowie die Abschleppunternehmen arbeiten mit Hochdruck daran, die hängengebliebenen Lkw zu bergen oder so am Fahrbahnrand zu positionieren, dass die Räumfahrzeuge weiterfahren können. Die Dauer der Sperre ist derzeit nicht absehbar. Die ASFINAG hat die großräumige Umfahrung der A 21 über die S 33, S 5 und die A 22 eingerichtet.

Rückfragen & Kontakt:

AUTOBAHNEN- UND SCHNELLSTRASSEN-FINANZIERUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT

Alexandra Vucsina-Valla

Pressesprecherin für Wien, NÖ und Burgenland

Mobil: +43 664-60108 17825

alexandra.vucsina-valla @ asfinag.at

www.asfinag.at