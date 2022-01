Familienministerin Raab: Steuerreform bringt spürbare Entlastung für Familien

Erhöhung des Familienbonus sowie Kindermehrbetrag durch ökosoziale Steuerreform wurden heute im Nationalrat beschlossen

Wien (OTS) - In der heutigen Sitzung des Nationalrats wurde der nächste Schritt im parlamentarischen Prozess zur ökosozialen Steuerreform gesetzt, die eine Erhöhung des Familienbonus sowie einen Kindermehrbetrag beinhaltet. Der Familienbonus wird demnach mit 1. Juli in Kraft treten. Familienministerin Susanne Raab ist darüber sehr erfreut: „Mit dem Beschluss im Nationalrat wurden die ökosoziale Steuerreform und damit einhergehend wichtige Maßnahmen für die Familien auf den Weg gebracht. Die Bundesregierung zeigt damit einmal mehr, dass ihr die Unterstützung und Entlastung der Familien ganz wichtig ist.“

Im Zuge der Steuerreform wird der Familienbonus Plus, der 2019 eingeführt wurde, auf 2.000 Euro pro Kind sowie der Kindermehrbetrag auf 450 Euro im Vergleich zur bisherigen Regelung erhöht. Zudem wird der Bezieherkreis des Kindermehrbetrags auf alle Erwerbstätigen mit Kindern ausgeweitet. Weiters werden Familien mit Kindern auch durch die Senkung der Steuerstufen sowie den Regionalbonus künftig mehr finanzielle Mittel zur Verfügung stehen. „Die Einführung des Familienbonus war ein Meilenstein in der österreichischen Familienpolitik. Dass dieser durch die ökosoziale Steuerreform noch weiter ausgebaut wird und wir sogar eine noch höhere Entlastung der Familien erreicht haben als im Regierungsprogramm ursprünglich vorgesehen war, freut mich ganz besonders“, so Raab.

