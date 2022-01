ÖGB fordert Inflationsanpassung von Steuerbeträgen zur Entlastung gegen die Teuerung

Katzian: „Notwendige, finanzielle Entlastung von ArbeitnehmerInnen mit einfachen Maßnahmen“

Wien (OTS) - In Anbetracht der gestiegenen Teuerung fordert ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian einmal mehr eine dringende Entlastung der arbeitenden Bevölkerung: „Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen finanziell zu entlasten, wäre mit einfachen Maßnahmen machbar.” Der ÖGB schlägt die Inflationsanpassung der steuerfreien Taggelder und Zulagen sowie die Erhöhung der Werbungskostenpauschale und des Veranlagungsfreibetrags vor. „Eine Inflationsanpassung dieser Beträge ist teilweise seit Jahrzehnten nicht mehr passiert. Bei den steuerfreien Taggeldern fand eine Anpassung zum letzten Mal 1989 statt. Seit damals lag sie bei 360 Schilling, sie wurde 2001 in 26,40 Euro umgerechnet. Seitdem gab es de facto keine Anpassung”, erklärt Katzian. Die Entwertung liegt bei mittlerweile etwa 70 Prozent, die Anpassung ist also längst überfällig.



Einem Bauarbeiter mit einem Bruttoeinkommen von 2.500 Euro könnte diese vom ÖGB geforderte Anpassung bis zu 350 Euro im Jahr bringen. „Von dieser Inflationsanpassung wichtiger Steuerbeiträge würden untere und mittlere, von der Teuerung härter betroffene Einkommensgruppen stärker profitieren”, so der ÖGB-Präsident.



Energie-Abschaltestopp wichtiger Schritt, dem weitere folgen müssen



In diesem Sinn begrüßt Katzian, dass die Energiewirtschaft der Forderung des ÖGB nach einem Abschaltestopp, wenn Haushalte ihre Rechnung nicht rechtzeitig bezahlen können, nachgekommen ist: „Das ist ein sozial verantwortungsvoller Schritt”. Noch einmal pocht der ÖGB-Präsident auf die Umsetzung des vom ÖGB geforderten Winterpakets, das neben dem Abschaltestopp auch eine Senkung der Mehrwertsteuer auf Strom und Gas für alle Haushalte und eine Energiekosten-Unterstützung in der Gesamthöhe von 120 Millionen Euro für einkommensschwache Haushalte umfasst. Die vom ÖGB vorgeschlagenen Maßnahmen kämen vor allem auch vielen sogenannten KrisenheldInnen, die oft in Teilzeit arbeiten, sowie Alleinerzieherinnen und BezieherInnen kleiner Pensionen zugute.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Gewerkschaftsbund

Alina Bachmayr-Heyda

Tel.: +43664 2891576

E-Mail: alina.bachmayr-heyda @ oegb.at

Web: www.oegb.at