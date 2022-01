Online-Medientermin "Nachrichten aus Auschwitz"

Salzburg (OTS) - Anlässlich der Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau am 27, Jänner 1945 lädt das Salzburg-Museum zu einer Pressekonferenz.

Im Oktober 2021 wurde die neue Österreich-Ausstellung im Staatlichen Museum Auschwitz-Birkenau eröffnet. Dort können Besucherinnen und Besucher in einem digitalen Gästebuch Texte oder Zeichnungen gestalten, die am Ende verschwinden, um an einem Ausstellungsort in Österreich wieder "aufzutauchen". Auf diese Art und Weise wird eine Verbindung zwischen den beiden Orten hergestellt. Mit der Ausstellung wird daran erinnert, dass viele Personen aus Österreich in Auschwitz interniert bzw. ermordet wurden, aber auch, dass Personen aus Österreich die mörderische Gewaltausübung ermöglichten.

Das virtuelle Gästebuch wird temporär an verschiedenen österreichischen Standorten gezeigt werden. Das Salzburg Museum wurde vom Ausstellungsteam als erster Ort dafür ausgewählt.

Gesprächspartner*innen:



Martin Hochleitner, Direktor Salzburg Museum



Albert Lichtblau, Historiker, wissenschaftlicher Leiter der Österreich-Ausstellung im Staatlichen Museum Auschwitz-Birkenau



Hannes Sulzenbacher, Ausstellungsgestalter, QWien, Kurator und Projektleitung der Österreich-Ausstellung im Staatlichen Museum Auschwitz-Birkenau



Karoline Bankosegger, Lehrerin am Akademischen Gymnasium Salzburg



Datum: 27.01.2022, 11:00 - 12:00 Uhr

Ort: Salzburg, Österreich

