Salzburg Museum - Jahresvorschau 2022

Salzburg (OTS) - 20.1.2022: Das Salzburg Museum blickt auf ein turbulentes Jahr 2021 zurück, in dem Flexibilität und das Anbieten neuer Formate und Veranstaltungen im Mittelpunkt standen. Die ständig sich ändernden Notwendigkeiten im Hinblick auf die Corona-Pandemie führte dazu, dass die Digitalisierung der Sammlung weiter voranschreiten konnte, Online-Formate entwickelt und immer wieder neu adaptiert werden konnten. Die Geschäftsführung des Salzburg Museum hat die Zeit auch gut genützt und die Weiterentwicklung bestehender sowie neuer Museumsstandorte vorangetrieben. So ist man mit „Belvedere Salzburg“ bereits im Architekturwettbewerb, für das Weltkulturerbezentrum „Orangerie Salzburg“ werden inhaltliche Konzepte erarbeitet und die Gebäude in Hellbrunn wurden im Hinblick auf das geplante „Sound of Music“- Museum umfassenden Gebäudeanalysen unterzogen. In Abstimmung mit den urgen- und Schlössern und mit dem DomQuartier Salzburg schreitet auch die Konzeptentwicklung für das „Domgrabungsmuseum Neu“ bzw. das „Römermuseum Iuvavum“ voran. Zudem dürfen sich Besucherinnen und Besucher auf neue Ausstellungen im Salzburg Museum Neue Residenz und im Spielzeug Museum freuen.



Es gibt auch Grund zum Feiern im Jahr 2022. Der Salzburger Museumsverein wird 100 Jahre alt und zählt derzeit knapp 14.000 Mitglieder! Das Jubiläum wird mit zwei Sonderausstellungen gefeiert: Mit einer Intervention im 2. Stock der Neuen Residenz erden dem Titel „Mit Leidenschaft gesammelt – 100 Jahre Salzburger Museumsverein“ Erwerbungen des Vereins gezeigt. Zudem wird es im Innenhof der Neuen Residenz ab Mai eine Installation des Künstlers Wilhelm Scheruebl geben. Die beiden Ausstellungen werden durch spezielle Veranstaltungsangebote für Museumsvereinsmitglieder ergänzt.

