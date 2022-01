Koray Aldemir, Adrineh Simonian sowie Timna Brauer und Ruth Brauer-Kvam am 21. Jänner zu Gast bei „Vera“ in ORF 2

Wien (OTS) - Pokerweltmeister Koray Aldemir, Adrineh Simonian, eine Opernsängerin, die jetzt Pornos produziert, sowie Timna Brauer und Ruth Brauer-Kvam zum Tod ihres Vaters Arik Brauer – interessante Persönlichkeiten und ihre Geschichten präsentiert Vera Russwurm in „Vera“ am Freitag, dem 21. Jänner 2022, um 21.20 Uhr in ORF 2:

Ende 2021 wurde der 31-jährige gebürtige Deutsche Koray Aldemir in Las Vegas Pokerweltmeister – und erkämpfte sich damit in einem neuntägigen Turnier die Siegesprämie: Acht Millionen Dollar bringt er heim nach Wien, wo er nach wie vor in einer WG mit zwei weiteren Pokerspielern lebt. Bei Vera Russwurm erklärt der frisch gebackene Weltmeister, dass grundsätzlich jeder – auch ein Amateur – bei der WM antreten darf, sofern er das Startgeld von 10.000 Dollar bringt. Und er lüftet das Geheimnis rund um Bluff und „Pokerface“.

13 Jahre stand Adrineh Simonian, 48, auf Opernbühnen, wo sie zahlreiche namhafte Partien gesungen hat. Heute produziert sie „feministische Pornos“ und wird dabei von ihrem Lebensgefährten, Wagner-Sänger Wolfgang Koch, der auch regelmäßig in Bayreuth singt, unterstützt. Was sie unter einem „feministischen Porno“ versteht und wie sich dieser von der Männer-dominierten Mainstream-Pornoindustrie unterscheidet, erklärt sie anhand von Beispielen.

Außerdem erinnern sich Sängerin Timna Brauer und ihre Schwester, Schauspielerin und Regisseurin Ruth Brauer-Kvam, an ihren Vater, den Maler und Liedermacher Arik Brauer, der am 24. Jänner des Vorjahres im Alter von 92 Jahren verstorben ist, u. a. mit seinen wohl berühmtesten Liedern „Sie hab’n a Haus baut“ und „Köpferl im Sand“.

