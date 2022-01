„Konzertschrammeln“ am 22.1. im Bezirksmuseum 21

Ab: 18.00 Uhr, Spende: 15 Euro, Anmeldung: eva.krapf@gmx.at

Wien (OTS/RK) - 2005 wurde das beliebte Musik-Ensemble „Baumgartner Konzertschrammeln“ ins Leben gerufen. Auf Einladung des Vereins „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte in Floridsdorf“ bringen die 4 trefflichen Instrumentalisten am Samstag, 22. Jänner, im Saal im Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33) ein buntes „wienerisches“ Programm zu Gehör. Gespielt werden Kompositionen von Johann Schrammel und von Josef Schrammel sowie „klassische“ Wienerlieder. Das Konzert im Museum im „Mautner Schlössl“ fängt um 18.00 Uhr an. Die Zuhörerschaft soll fixe „Eintrittsspenden“ (15 Euro pro Person) geben und die aktuellen Corona-Regelungen befolgen. Außerdem bitten die Beethoven-Freunde um Anmeldungen: Telefon 271 96 24 und E-Mail eva.krapf@gmx.at.

Das Quartett „Baumgartner Konzertschrammeln“ besteht aus den Künstlern Judith Engel (1. Geige), Rudolf Glasauer (2. Geige), Franz Pelz (Kontragitarre) und Manfred Hohenberger (Akkordeon). Beim kommenden Konzert verstärkt der Vokalist Andreas Hirsch (Bass) die Instrumental-Formation. Durch den klangvollen Abend führt Manfred Hohenberger, der sowohl als Musiker wie auch als Conférencier einen sehr guten Ruf hat. Umfassende Angaben über den Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte in Floridsdorf“ sind im Internet nachlesbar: www.beethoven-gedenkstaette.at.

Koordinator der verschiedensten Kultur-Termine im Bezirksmuseum Floridsdorf ist der Bezirkshistoriker Ferdinand Lesmeister, der unter der Telefonnummer 0664/55 66 973 erreichbar ist. Auch per E-Mail erteilt der ehrenamtliche Museumsleiter gerne Auskünfte: bm1210@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Veranstaltungen im 21. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/floridsdorf/

