„Bewusst gesund“: Barostimulator – Implantat gegen Bluthochdruck

Außerdem am 22. Jänner um 17.30 Uhr in ORF 2: Waving – Bewegungstherapie gegen Schmerzen

Wien (OTS) - Christine Reiler präsentiert im ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 22. Jänner 2022, um 17.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Barostimulator – Implantat gegen Bluthochdruck

Bluthochdruck ist eine tickende Zeitbombe. Er kann Herz und Nieren schädigen und die Lebenserwartung der Betroffenen massiv beeinträchtigen. Eine medikamentöse Therapie ist dann das Mittel der Wahl, doch nicht immer bringt diese den gewünschten Erfolg. Etwa 100.000 Menschen in Österreich sind mit den herkömmlichen Medikamenten nicht therapierbar. Für diese Patientinnen und Patienten gibt es seit einigen Jahren mit dem Barostimulator eine neue Therapie. Ein kleines Implantat an der Halsschlagader aktiviert mittels elektrischer Impulse Rezeptoren, die den Blutdruck senken. Gestaltung: Silke Tabernik.

Bluthochdruck bei Frauen

In Österreich leiden 25 Prozent der Bevölkerung an Hypertonie. Nun hat eine neue Studie der Universität Bergen ergeben, dass zu hoher Blutdruck für Frauen besonders gefährlich ist. So kann ein bereits gering erhöhter Blutdruck bei erwachsenen Frauen zu einer Verdoppelung der Herzinfarkthäufigkeit führen. Besonders gefährlich daran ist, dass ein vorhandener Bluthochdruck in den meisten Fällen nicht sofort auffällt. Ab welchem Alter Frauen ihre Blutdruckwerte kennen sollten und welche präventiven Maßnahmen Hypertonie verhindern können, berichtet Univ.-Prof. Dr. Alexandra Kautzky-Willer in „Bewusst gesund“.

PCOS – Frauenkrankheit mit Folgen

PCOS ist eine hormonelle Störung bei Frauen, über die nicht gerne gesprochen wird. Beim „Polyzystischem Ovarsyndrom“ bilden sich statt Eibläschen viele kleine Zysten in den Eierstöcken – mit schwerwiegenden Folgen für die Betroffenen. Sie leiden unter erhöhtem Testosteronspiegel, Übergewicht, Problemen mit dem Insulinstoffwechsel, übermäßiger Körperbehaarung und ungewollter Kinderlosigkeit. Einen entscheidenden Einfluss auf Hormone und damit die Erkrankung dürften Darmbakterien haben, wie Forschungen an der MedUni Graz ergaben. „Bewusst gesund“ hat in der Steiermark eine junge Frau getroffen, die seit Jahren mit Bewegung und Ernährungsumstellung erfolgreich gegen PCOS kämpft. Gestaltung:

Christian Kugler.

Corona-Impfung – Was beeinflusst die Wirkung?

Seit ca. einem Jahr gibt es in Österreich die Corona-Impfung, trotz neuer Virusvarianten zeigen die meisten Impfstoffe mit dem dritten Stich gute Erfolge. Doch es gibt Medikamente und Therapien, die die Wirkung beeinflussen können. Zum Beispiel reduzieren Immunsuppressiva, die Patientinnen und Patienten nach einer Organtransplantation nehmen müssen, die Bildung von Antikörpern genauso wie Chemotherapien gegen Krebs. Auch Cortison in höherer Dosis, wie es bei Autoimmunerkrankungen eingesetzt wird, schwächt die Wirkung der Corona-Impfung. Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn beantwortet Fragen der Zuseherinnen und Zuseher.

Waving – Bewegungstherapie gegen Schmerzen

Ein Hexenschuss oder verspannter Nacken – Dr. Michael Vitek ist in seiner Praxis ständig mit diesen Problemen konfrontiert. Neben den bekannten Therapiemethoden hat der Orthopädie eine facettenreiche Schmerzbehandlung entwickelt: die Waving-Methode. Durch eine Kombination aus gezielter Atemtechnik und Bewegungen im Sitzen, Stehen oder Liegen sollen Schmerzen reduziert werden. Gestaltung:

Vroni Brix.

