Bund verteilt keine gratis Wohnzimmer-Tests über Apotheken

Länder entscheiden über Einführung, Gültigkeit und Verteilung

Wien (OTS) - Die Verteilaktion des Bundes von gratis Wohnzimmer-Tests über die Apotheken wird nicht fortgesetzt. In den Apotheken gibt es zum gegenwärtigen Zeitpunkt auch keine kostenlosen Wohnzimmer-Tests. Die Entscheidung, ob es in den einzelnen Bundesländern zur Wiedereinführung von gratis Wohnzimmer-Tests kommen wird, welche Gültigkeit diese haben werden und ob diese Verteilung über die Apotheken erfolgen wird, steht noch aus. Unabhängig davon, wie sich die Bundesländer in Sachen Wohnzimmer-Tests entscheiden werden, sind die bewährten Antigen- und PCR-Testungen in mehr als 1000 Apotheken österreichweit weiterhin gratis und wohnortnah möglich.

