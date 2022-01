Die neuen Sprecher:innen der Grünen Andersrum Wien: Emir Dizdarević und Katharina Schöll

Offizielle Übergabe mit Stadtrat Peter Kraus und Gemeinderätin Jennifer Kickert

Wien (OTS) - “Für Wiens queere Community ist die aktuelle Corona-Pandemie eine herausfordernde Zeit. LGBTIQ-Personen mussten sich neu organisieren, da sie wegen der Lockdowns ihre Lokale und Schutzräume oft nicht besuchen konnten. Und überhaupt wird die Community zunehmend diverser, neue Orte entstehen nicht nur in der Stadt, sondern auch online. Ich freue mich, dass wir in dieser dynamischen Zeit mit Emir Dizdarević und Katharina Schöll als frisch gewählte Sprecher:innen der Grünen Andersrum Wien einen Neustart machen”, sagt der bisherige Sprecher der Grünen Andersrum Wien, Stadtrat und Parteivorsitzender der Grünen Wien, Peter Kraus.

“Die Probleme, Bedürfnisse und Wünsche der Community sind nicht mehr dieselben wie vor 25 Jahren, als ich angefangen habe. Deshalb freue ich mich, dass wir als Grüne Andersrum mit der Zeit gehen und Platz für die nächste Generation und eine Neuausrichtung machen. Ich wünsche unseren zwei neuen Sprecher:innen viel Erfolg”, sagt die bisherige Sprecher:in der Grünen Andersrum Wien, Gemeinderätin Jennifer Kickert.

Katharina Schöll (30) ist in Wien geboren und aufgewachsen. Sie arbeitet im Sozialbereich und ist diplomierte Behindertenbetreuerin. Schöll ist Bezirksrätin im Rudolfsheim-Fünfhaus und stellvertretende Klubobfrau der dortigen Grünen Fraktion. “Ich freue mich auf die kommende Aufgabe und ich werde dafür kämpfen, dass eine diskriminierungsfreie und inklusive Gesellschaft möglich ist. Ein besonderes Anliegen ist es mir, die Diversität sowohl innerhalb der Grünen Andersrum als auch in der gesamten Community zu stärken”, sagt Schöll.

Emir Dizdarević (32) ist ebenfalls einer der beiden neuen Sprecher:innen der Grünen Andersrum Wien. Dizdarević floh 1992 mit seiner Familie vor dem Krieg aus Bosnien nach Österreich, wuchs in Niederösterreich auf, studierte Politikwissenschaft und Journalismus in Wien. Dizdarević war unter anderem als integrations- als auch queerpolitischer Referent im Grünen Klub im Rathaus Wien tätig und ist derzeit Vorsitzender der Kulturkommission Josefstadt (Wien). “In den letzten Jahren wurde unter Rot-Grün viel in der Regenbogenstadt Wien getan. Darauf können wir uns aber nicht ausruhen und müssen jetzt anfangen, an den Herausforderungen von Morgen zu arbeiten. Darauf freue ich mich.”

