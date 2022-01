PlanRadar erhält über 60 Millionen Euro (69 Millionen US-Dollar) frisches Kapital in Series-B-Finanzierungsrunde

Größte B2B-Serie-B-Finanzierungsrunde in Österreich, Investitionen in globales Wachstum und Produktinnovationen

Wien (OTS) - PlanRadar, Europas führende digitale Field Management Plattform für Bau- und Immobilienprojekte, hat erfolgreich eine weitere Finanzierungsrunde mit hochkarätigen internationalen Investoren abgeschlossen. Durch die Series-B-Finanzierung fließen dem Unternehmen insgesamt mehr als 60 Millionen Euro (69 Millionen US-Dollar) frisches Kapital zu. Als Lead-Investoren fungieren die in New York ansässige Venture Capital Gesellschaft Insight Partners und der französische Wagniskapitalgeber Quadrille Capital. Zudem wurde die Runde von dem Bestandsinvestor Cavalry Ventures in erheblichem Umfang mitgetragen. Auch die anderen Bestandsinvestoren Headline, Berliner Volksbank Ventures, aws Gründerfonds beteiligen sich erneut und vervollständigen die internationale Finanzierungsrunde gemeinsam mit den zusätzlichen Kapitalgebern Proptech1 aus Berlin, die österreichische Russmedia sowie GR Capital mit Sitz in London. Damit zählt die Wachstumsfinanzierung von PlanRadar als bisher größte Kapitalrunde eines Business-to-Business (B2B) PropTech-Unternehmens in der DACH-Region* und stellt zugleich die höchste jemals erhaltene Series-B-Finanzierung eines B2B-Unternehmens in Österreich dar.

PlanRadar wird die neuen Finanzmittel für die internationale Expansion einsetzen und in den USA, Australien, in der Region GCC (Golf-Kooperationsrat), Südostasien sowie in Lateinamerika zusätzliche Niederlassungen eröffnen. Zudem werden die Investitionen in Forschung und Entwicklung maßgeblich gesteigert, um die technologische Weiterentwicklung der Produkte und Services weiter voranzutreiben. Dazu ist unter anderem die Gründung eines neuen Tech Centers geplant. Insgesamt werden im Zuge der dynamischen Unternehmensentwicklung allein in den kommenden zwölf Monaten mehr als 200 neue Arbeitsplätze geschaffen, wodurch sich die weltweite Mitarbeiterzahl nahezu verdoppeln wird.

Das im Jahr 2013 in Österreich gegründete PropTech hat sich erfolgreich als führender europäischer Software-Anbieter für die Dokumentation und Kommunikation in der Bau- und Immobilienbranche etabliert. Seit der nur eineinhalb Jahre zurückliegenden Series-A-Finanzierung mit einem Volumen von 30 Millionen Euro (34 Millionen US-Dollar) hat PlanRadar ein Umsatzwachstum von über 250 Prozent verzeichnet und seinen Kundenstamm auf über 14.500 Kunden mehr als verdoppelt. Täglich nutzen rund 100.000 Anwender in über 60 Ländern die Applikation, die für alle Geräte basierend auf iOS, Android und Windows verfügbar ist. Zu den zahlreichen namhaften Kunden im deutschsprachigen Raum gehören unter anderem Siemens, CBRE, Cushman & Wakefield sowie die Rewe Gruppe.

Seit dem Start der Expansionsstrategie im Jahr 2020 wurden bereits zehn neue Standorte in Europa und Russland aufgebaut. Mehr als 200 Mitarbeiter betreuen Kunden in über 20 Sprachen u.a. an den Standorten in Wien, London, Amsterdam, Moskau, Paris, Madrid, Mailand, Zagreb, Warschau und Bukarest. Das Produkt wurde erst kürzlich um zusätzliche Reporting-, Integrations- und BIM-Technologien erweitert.

„Wir wollen die Verwaltung von Bau- und Gebäudeabläufen vereinfachen und wir haben den klaren Nachweis erbracht, dass unsere Technologie weltweit auf enormes Interesse stößt", so Ibrahim Imam, Mitgründer und Co-CEO von PlanRadar. „Wir sind sehr stolz auf die Erfolge, die unser Team erzielt hat. Mit der Unterstützung unserer Investoren können wir unseren Kunden nun auch alle Mehrwerte der Lösung in vielen neuen Märkte und Branchen anbieten."

„Wir entwickeln nicht nur PlanRadar zu der weltweit führenden PropTech-Plattform, sondern wir helfen eine gesamte Branche zu erneuern, die sich in der Vergangenheit dem Thema Digitalisierung gegenüber eher zurückhaltend gezeigt hat", sagt Sander van de Rijdt, Mitgründer und Co-CEO von PlanRadar. "Wir beweisen täglich, dass die Unternehmen unserer Branche durchaus bereit sind, moderne Anwendungen anzunehmen. Man muss ihnen dafür nur eine intuitive Plattform anbieten, die ihnen ihre Arbeit sofort und nachhaltig erleichtert. Es ist tatsächlich so einfach, wie es sich anhört."

„Wir haben das Potenzial von PlanRadar sofort erkannt, und das Team hat uns von Anfang an mit seinem Commitment und dem Fokus auf Umsatzwachstum beeindruckt", so Thomas Krane, Managing Director bei Insight Partners. "Der PropTech-Sektor verspricht ein enormes Wachstumspotential und PlanRadar führt die globale Bau- und Immobilienbranche in die digitale Zukunft."

„Das Team von PlanRadar hat bei seiner Gründung im Jahr 2013 einen bis dahin nicht gedeckten Bedarf erkannt und ist dank seines ausgezeichneten Kundenverständnisses und seiner Expertise zu einem echten Branchenführer geworden", sagt Brice Delome, Partner bei Quadrille Capital. „Wir sind begeistert, das rasante Wachstum von PlanRadar weiter zu befeuern und uns einem starken Investorenkonsortium anzuschließen. Wir sind enorm beeindruckt von der Technologie, dem Team und der Art und Weise, wie das Unternehmen die Digitalisierung der Bau- und Immobilienbranche vorantreibt. Wir freuen uns darauf, die weitere globale Expansion des Unternehmens zu unterstützen."

„Die Immobilienbranche ist weltweit eine der treibenden wirtschaftlichen Kräfte. Umso wichtiger ist es, ihre Transformation zu fördern. Als Investor der ersten Stunde im Jahr 2017 sehen wir PlanRadar weiterhin als ausschlaggebende Triebkraft, die die Branche maßgeblich prägt. PlanRadar hat in den letzten Jahren eindrucksvoll demonstriert, wie ein Tech-Unternehmen mit tiefem Verständnis für die Bedürfnisse der Zielgruppe und einem hervorragenden Produkt eine Branche bereichern kann. Wir freuen uns, das Team nach der erfolgreichen europäischen Expansion der letzten 18 Monaten nun bei dem globalen Vormarsch begleiten zu dürfen und ein weiteres Kapitel der Erfolgsgeschichte dieses European Champion mitschreiben zu dürfen”, begründet Stefan Walter, Mitgründer und Managing Partner bei Cavalry Ventures sein Investment.

Über PlanRadar

PlanRadar ist eine plattform- und geräteunabhängige, cloudbasierte SaaS-Lösung für die Dokumentation und Kommunikation in Bau- und Immobilienprojekten. PlanRadar kann u. a. für Mängel- und Aufgabenmanagement, Instandhaltung, Gebäudeinspektionen, Baudokumentation, Übergaben und mehr eingesetzt werden. Über eine Webanwendung oder Apps für alle Smartphones und Tablets (iOS, Android und Windows) können Teams digitale Grundrisse oder BIM-Modelle austauschen, kommunizieren und jede Art von Informationen nachvollziehen. Durch die Digitalisierung von Arbeitsabläufen reduziert PlanRadar die Fehlerhäufigkeit, spart Zeit für alle Beteiligten und ermöglicht enorme Effizienzsteigerungen: Kunden berichten von Einsparungen von bis zu sieben Arbeitsstunden pro Woche. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Wien, Österreich, ermöglicht heute mehr als 14.500 Kunden aus über 60 Ländern, ihre Bau- und Immobilienprojekte weltweit erfolgreich umzusetzen.

Weitere Informationen zu PlanRadar: planradar.com

Über Insight Partners

Insight Partners ist eine führende globale Risikokapital- und Private-Equity-Firma, die in wachstumsstarke Technologie- und Software-ScaleUp-Unternehmen investiert, die einen tiefgreifenden Wandel in ihren jeweiligen Sektoren bewirken. Gegründet 1995, hat Insight Partners in mehr als 400 Unternehmen weltweit investiert und über eine Reihe von Fonds mehr als 30 Milliarden US-Dollar an Kapitalzusagen bereitgestellt. Insight hat es sich zur Aufgabe gemacht, visionäre Führungskräfte zu finden, zu fördern und erfolgreich mit ihnen zusammenzuarbeiten, indem praktisches, praxisnahes Know-how zur Verfügung gestellt wird, um einen langfristigen Erfolg zu ermöglichen. Über alle Mitarbeiter und das gesamte Portfolio hinweg fördert Insight eine Kultur, die auf der Überzeugung basiert, dass Wachstumsunternehmen Chancen für alle schaffen. Weitere Informationen über Insight finden Sie unter insightpartners.com oder folgen Sie uns auf Twitter @insightpartners.

Über Quadrille Capital

Quadrille Capital ist ein unabhängiges Investmentunternehmen mit Sitz in Paris und San Francisco, mit Fokus auf Technologie und Gesundheitswesen in den Vereinigten Staaten, Europa und China. Quadrille Capital bietet vier Investitionslösungen: Investitionen in private Unternehmen, Engagements in Growth Equity- und Venture Capital-Fonds, Sekundärinvestitionen in Fonds und private Unternehmen sowie Long-only-Publikumsfonds. Quadrille verwaltet fast 1,3 Milliarden Euro für institutionelle Anleger und renommierte Family Offices in Europa, Großbritannien, Nord- und Südamerika und im Nahen Osten. Seit der Gründung hat Quadrille in mehr als 125 Fonds und 38 Unternehmen investiert und ist so zu einem vertrauenswürdigen Partner von GPs, Unternehmern und Investoren geworden.

Über Cavalry Ventures

Cavalry Ventures ist ein europäischer Venture-Capital-Fonds mit dem Fokus auf Pre-Seed- und Seed-Phasen. Mit der 2019 gestarteten zweiten Fondsgeneration verwaltet Cavalry Ventures ein Volumen in Höhe von über 120 Millionen Euro. Cavalry Ventures wurde 2016 von Rouven Dresselhaus, Claude Ritter, Stefan Walter, Markus Fuhrmann, Marcel Hollerbach sowie Dominik Matyka gegründet. Neben der Expertise der Partner steht den Portfolio-Unternehmen ein sektorübergreifendes, globales und exklusives Netzwerk aus über 200 Angel-Investor:innen, Unternehmer:innen, Wissenschaftler:innen,

Wirtschaftsexpert:innen u.v.m., die ihre beratende und operative Unterstützung in Bereichen wie Strategie, Organisationsaufbau, Produktentwicklung, Sales, internationale Expansion, Recruiting und Marketing bereitstellen. Das Portfolio umfasst über 40 Unternehmen, darunter Firmen wie Forto, McMakler, REKKI, BRYTER und PlanRadar. Cavalry Ventures sitzt in Berlin und investiert europaweit.

In 2021 wurde Cavalry mit dem “Hottest Seed Fund”-Award bei The Europas Tech Startup Awards ausgezeichnet. Mehr Informationen: www.cavalry.vc .

Unternehmenskontakt

PlanRadar GmbH

Kärntner Ring 5-7,

1010 Vienna

+43 (0)720 517 135

Pressekontakt

PlanRadar GmbH

c/o M’CAPS Group GmbH

Barbara Flasch-Breulmann, +43 6763225446

MB PR, Marketing, Publikationen GmbH

Thomas Brey, +43 676 542 39 09

PlanRadar_PR @ mcaps.at

Rückfragen & Kontakt:

M’CAPS Group

Barbara Flasch-Breulmann, barbara.flasch @ mcaps.at, +43 6763225446