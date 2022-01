COVID Fighters weitet seine PCR-Testkapazitäten für Unternehmen in NÖ aus

Mit der Initiative TestMA erhöht das naturwissenschaftliche Labor COVID Fighters seine PCR-Testkapazitäten für alle Unternehmen in Niederösterreich.

St.Pölten/Wien (OTS) - Die in Kooperation mit der Post durchgeführte Aktion TestMA garantiert eine PCR-Testauswertung innerhalb von maximal 24 Stunden und kann für die Unternehmen kostenneutral angeboten werden. Geschäftsführer Boris Fahrnberger: „Wir decken die hohen PCR-Testanforderungen sehr gut ab, und dank unserer Kooperation mit der Post können wir dies allen Unternehmen in Niederösterreich anbieten.“

Abwicklung und Anmeldung

Die PCR-Testboxen der COVID Fighters werden den niederösterreichischen Unternehmen von der Post geliefert und von ebendort wieder abgeholt. Testmanager:innen im Unternehmen erhalten eine Online-Schulung und Schulungsunterlagen durch die COVID Fighters und leiten die Tests direkt vor Ort im Betrieb an. Die Kosten für die PCR-Testungen werden den teilnehmenden Unternehmen mit Wirtschaftsstandort in Niederösterreich vom Austria Wirtschaftsservice (AWS) zur Gänze refundiert. So sorgen Unternehmen für die Sicherheit ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – gemäß der 3G-Regelung am Arbeitsplatz und unabhängig vom Impfstatus.

Niederösterreichische Firmen können sich für TestMA unter folgendem Link anmelden: https://www.covidfighters.com/testma/

Unternehmensinformationen

COVID Fighters ist ein naturwissenschaftliches Labor mit dem Hauptsitz in Niederösterreich, das PCR-Coronatests nach dem „Gold Standard“ für Privatpersonen, Unternehmen und Institutionen anbietet. An sechs Standorten in ganz Österreich und einem Hochleistungszentrum zur Testauswertung in St. Pölten beträgt die technische Kapazität täglich je nach Art der Auswertung bis zu 700.000 Einzelproben pro Tag.

COVID Fighters ist eine eingetragene Marke der Artichoke Computing GmbH, Göstling 51, 3345 Göstling an der Ybbs.

COVID Fighters

Kontakt Presse: Andrea Kaspar, Tel: +43 677 643 047 46

presse @ covidfighters.com

https://www.covidfighters.com