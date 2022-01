Neuer Mobilfunkanbieter in Frankreich - Zadarma

Bourgas, Bulgarien (ots/PRNewswire) - Zadarma ist ein neuer MVNO auf dem französischen Markt, der Dienste zu günstigsten Tarifen anbietet

Zadarma, ein Cloud-Telekommunikationsanbieter, ist jetzt in Frankreich ein Mobile Virtual Network Operator. Er bietet ab sofort seine eigenen französischen Mobilfunknummern mit Zugang zu Anrufen und SMS an.

Der MNVO-Markt in Frankreich ist bereits seit einigen Jahren gut etabliert, aber 2022 bietet Zadarma einen durchbrechenden, neuen Ansatz, der die Nutzung der Dienstleistungen nicht einschränkt und zu einem wettbewerbsfähigen Preis ohne Anschlussgebühren angeboten wird.

"Dies ist ein bedeutender Erfolg und ein wichtiger Schritt im Einklang mit unserer Unternehmensmission, Menschen und Unternehmen eine nahtlose und erschwingliche Kommunikation zu ermöglichen", so beschreibt der Marketingchef die Umwandlung von Zadarma auf einen MNVO.

Virtuelle Rufnummern sind ein leistungsfähiges Werkzeug sowohl für den persönlichen Gebrauch als auch für das Wachstum und die Repräsentation von Unternehmen.

Informationen zu Zadarma: Zadarma ist ein führender Cloud-Telekommunikationsanbieter in Europa und weltweit. Zadarma bietet eine breite Palette von Sprachkommunikationsdiensten an, von virtuellen Rufnummern in 100 Ländern, einer kostenlosen Cloud-PBX, einem kostenlosen CRM-System bis hin zu Integrationen mit Helpdesk- und CRM-Plattformen, Anrufverfolgung und Spracherkennungsdiensten. Zadarma verfügt über 15 Jahre Erfahrung in der VoIP-Branche und wird von über zwei Millionen Nutzern aus 170 Ländern geschätzt.

Bis zum 1. Mai 2022 ist die monatliche Abo-Gebühr für französische Mobilfunknummern um 50 Prozent ermäßigt.

https://zadarma.com/de/

