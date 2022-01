NEOS Salzburg: Novelle des Kinderbildungs- und -betreuungsgesetzes einstimmig angenommen

Huber: „Ein wichtiger Schritt in Richtung Qualitätssteigerung in der Kinderbetreuung.“

Salzburg (OTS) - Im Salzburger Landtag wurde heute die Novelle zum Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz einstimmig beschlossen. „Künftig werden Kindergartengruppen bereits ab einer Gruppengröße von 20 Kindern von zwei Betreuungspersonen betreut. Das bedeutet eine deutliche Qualitätssteigerung“, so NEOS Salzburg Bildungssprecher Sebastian Huber. „Damit geht auch eine Entlastung der Pädagoginnen und Pädagogen einher“, meint Huber weiter.

„Schon in den vergangenen Jahren ist im Bereich Kinderbetreuung viel passiert“, sagt Huber und verweist auf die bereits erzielten Erfolge im Ressort Klambauer. „Knapp jede zweite Kinderbetreuungseinrichtung bietet nun auch Öffnungszeiten an, die den Vereinbarkeitskriterien entsprechen. Es ist daher leichter geworden, Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen.“ Die Novelle stellt einen weiteren wichtigen Schritt in diese Richtung dar, denn sie regelt die fachlichen Anstellungserfordernisse neu. „Damit kann dem Fachkräftemangel entgegengewirkt werden. Mehr Personal bedeutet mehr Qualität in der Kinderbetreuung, bessere Arbeitsbedingungen für das Kindergartenpersonal sowie mehr Betreuungsplätze“, meint Huber abschließend.

