Equip4Ordi veranstaltet erste PraxisTalks zum Thema „Ordination der Zukunft“

Wien (OTS) - Mit den PraxisTalks will Equip4Ordi eine Bühne für verschiedene Themen, die niedergelassene Ärzt*innen beschäftigen, schaffen. Die PraxisTalks starten daher am kommenden Freitag, den 21. Januar 2022 in die erste Runde und thematisieren über zwei Tage, wie die Ordination der Zukunft aussehen könnte.

Nicht erst die Pandemie hat Ärzt*innen vor neue Herausforderungen gestellt. Ein großes Thema ist die Digitalisierung, die den privaten Bereich bereits zu großen Teilen eingenommen hat und schließlich auch im öffentlichen Leben, speziell in Ordinationen, ankommen will und muss.

Getreu dem Motto findet die Veranstaltung als Online-Kongress virtuell an zwei Tagen statt. Am 21. und 22. Januar 2022 dreht sich alles um die Zukunft der Ordination. Welche Herausforderungen ergeben sich durch eine sich schnell veränderte Welt und welche Neuerungen sind zu implementieren, um dieser gerecht zu werden.

In Zusammenarbeit mit der Werbeagentur Zum goldenen Hirschen Wien schafft der Rundum-Service-Anbieter für medizinische Produkte und Leistungen Equip4Ordi eine Diskussionsplattform für eine Auseinandersetzung mit der Zukunft und das bereits heute.

Programm

Mit einer spannenden Key-Note zur Veranstaltung wird die Zukunftsforscherin Frau Dr. Eva-Maria Kirchberger von der Imperial Dyson School of Design Engineering in London die PraxisTalks eröffnen und einen ersten Blick in die Zukunft bieten.

Einen weiteren Impuls und Diskussionsanstoß wird Google Österreich Gründer Herr Dr. Karl Pall mit seinem Vortrag „Die Rolle des Arztes aus Sicht der Digitalwirtschaft jetzt und in der Zukunft – Nutzen und eventuelle Risiken für den Arzt.“ liefern.

Im Vortrag „Räumlichkeiten der Zukunft – Die Ordination 2.0“ skizziert der Architekt der Klinik Floridsdorf, Herr DI Albert Wimmer, einen Ausblick in die bauliche Zukunft von Ordinationen.

Online-Kongress

Die Vortragenden werden im Sinne einer hybriden Veranstaltung sowohl vor Ort in der Veranstaltungslocation k47 am Franz-Josefs-Kai in kleinen Runden, aber auch digital zugeschaltet sein.

Moderiert von Herrn Dr. Christian Maté, dem ehemaligen Geschäftsführer von netdoktor.at, gehen die Diskutierenden gemeinsam in den Austausch. Anregende Fragen sind natürlich erlaubt und gewollt.

Im virtuellen Kongresszentrum können sich die Teilnehmer*innen umschauen und sich an den Ständen der Partner*innen Informationen zu u.a. rechtlichen und digitalen Themen holen.

Special

Im Sinne der gemeinsamen Sachen erhalten Teilnehmer*innen der PraxisTalks am 22. Januar ab 13:45 Uhr freien Eintritt zum Österreichischen Impftag und können dort Vorträge nachschauen und live dabei sein.

Anmeldung

In Zusammenarbeit mit MEDahead und medfor ist eine DFP-Approbation vorgesehen. Die Anmeldung ist unter https://medahead-fortbildung.at/event/praxis-talks-2022 bis zum Veranstaltungstag noch kurzfristig möglich. Diese ist mittels eines Equip4Ordi-Accounts kostenfrei.

Equip4Ordi ist das Rundum Service für Ordinationen. Im Prinzip eines One-Stop-Shop werden Dienstleistungen für den niedergelassenen Bereich in allen Aspekten der Selbstständigkeit angeboten. Online medizinische Produkte und Bedarfsartikel shoppen!

Zum goldenen Hirschen (www.hirschen.com) wurde 1995 von Bernd Heusinger und Marcel Loko in Hamburg gegründet und sorgt seitdem mit spektakulären und wirksamen Kampagnen für Aufsehen. Integrierte Campaigning-Teams aus Strategie, Werbe-, PR- und Digital-Experten decken das gesamte Feld der Kommunikation ab und entwickeln zielgenaue, kreative und disruptive Lösungen von hoher Relevanz und Wirksamkeit. Heute umfasst die Agenturmarke Niederlassungen in sieben deutschsprachigen Städten. Seit 2013 auch mit einem Standort in Wien. International ist Zum goldenen Hirschen Partner von J. Walter Thompson.

