„Die Politik-Insider“ heute um 21:50 Uhr auf PULS 24: Impfpflicht: Wie radikal ist der Widerstand?

Bei Gundula Geiginger diskutieren Politologin Natascha Strobl und Politikberater Christoph Pöchinger

Wien (OTS) - Ab 1. Februar wird Österreich als erstes EU-Land eine Covid-Impfung gesetzlich vorschreiben. Am Donnerstag wird die – lange ausgeschlossene – Impfpflicht im Nationalrat beschlossen. Die Abgeordneten aller Parlamentspartien werden das Gesetz voraussichtlich mehrheitlich mittragen. Allein die FPÖ ist nach wie vor geschlossen gegen die Impfpflicht. Kundgetan hat sie das einmal mehr bei den Samstags-Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen, bei denen allein in Wien 27.000 Menschen auf die Straße gingen. Wir fragen deshalb heute: Wie radikal ist der Widerstand? Wie geht es Demonstrierenden, die mit radikalen Impfgegnern und Rechtsextremen auf der Straße in einen Topf geworfen werden? Und wie gefährlich ist der rechtsextreme Widerstand auf der Straße?

"Die Politik-Insider": Bei Gundula Geiginger diskutieren am Mittwoch, 19. Jänner, Politologin Natascha Strobl und Politikberater Christoph Pöchinger, um 21:50 Uhr auf PULS 24 und in der ZAPPN App.

