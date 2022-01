„Nerds mit Auftrag“ - der APA-Science-Podcast geht an den Start

Nach dem erfolgreichen Relaunch der Website science.apa.at hat die Redaktion jetzt mit dem Science-Podcast ‚Nerds mit Auftrag‘ ein äußerst spannendes Format entwickelt, das neue Zielgruppen für die Welt der Wissenschaft begeistern wird Christian Kneil, Leiter APA-MultiMedia

Wien (OTS) - Der neue Podcast der APA-Science-Redaktion stellt ungewöhnliche Forschungsprojekte vor und zeigt dabei die menschliche Seite von Wissenschaft. Die ersten Folgen drehen sich um einen Diplomkeramiker und seinen geheimnisvollen Datenspeicher tief in der Erde, um den Erfinder von veganem Lachs aus dem 3D-Drucker und um einen Katastrophen-erforschenden Bauingenieur.

Den Nutzen von Forschung sichtbar machen – das ist das erklärte Ziel von APA-Science, der Wissenschaftsplattform der APA – Austria Presse Agentur. Diesem Leitgedanken bleibt APA-Science auch im neuen Format Podcast treu. Unter dem Titel „Nerds mit Auftrag“ stellt die Redaktion Forscherinnen und Forscher mit ungewöhnlichen, aber deshalb nicht weniger relevanten Projekten vor. Die Interviews führen dabei abwechselnd Anna Riedler, Stefan Thaler und Redaktionsleiter Mario Wasserfaller.

Von Forschung profitieren wir alle

Während es in der Premiere um Martin Kunze und sein „Memory of Mankind“-Archiv, also um nichts weniger als das Verewigen der Menschheitsgeschichte auf Keramikplatten geht, erwartet Hörerinnen und Hörer in der zweiten Folge ein spannendes Interview mit Robin Simsa, Mitgründer von Revo Foods. Darin spricht er über schädlichen Fischkonsum und warum sein veganer Lachs die Welt ein kleines bisschen besser macht. Um die Freude an der Simulation von Hagelunwettern geht es in der dritten Folge: Woran Bauingenieur Hans Starl am Elementarschaden Präventionszentrum (EPZ) in Linz forscht, kommt nicht zuletzt Architekten und Häuslbauern zugute.

Alle zwei Wochen neu

„APA-Science ist die zentrale Plattform an der Schnittstelle von Wissenschaft, Medien und Öffentlichkeit. Nach dem erfolgreichen Relaunch der Website science.apa.at hat die Redaktion jetzt mit dem Science-Podcast ‚Nerds mit Auftrag‘ ein äußerst spannendes Format entwickelt, das neue Zielgruppen für die Welt der Wissenschaft begeistern wird “, ist Christian Kneil, Leiter APA-MultiMedia, überzeugt.

Zu hören ist „Nerds mit Auftrag“ ab sofort auf allen gängigen Plattformen oder direkt auf science.apa.at/podcast.

Über APA-Science

Die Plattform APA-Science berichtet über Bildung, Wissenschaft und Forschung in Österreich. Sie wurde von der APA – Austria Presse Agentur initiiert und wird von Partnern mitgetragen. APA-Science sieht sich als Sprachrohr für Forscherinnen und Forscher sowie als Brückenbauer zu den österreichischen Medien sowie zur Öffentlichkeit.

Neben der tagesaktuellen Berichterstattung zu Forschung, Wissenschaft, Innovation, Technologie und Bildung recherchiert und veröffentlicht die APA-Science-Redaktion auch regelmäßig exklusive Reportagen und Themenschwerpunkte.

