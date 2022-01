Parkpickerl als zusätzlicher Zündstoff für den Fachkräftemangel

Flächendeckendes Parkpickerl in Wien macht den Mitarbeiter*innen im Elementarbereich Kopfzerbrechen

Wien (OTS) - Seit dieser Woche kann man sich für das flächendeckende Parkpickerl in Wien anmelden. Schon seit Bekanntwerden der Parkpickerl-Ausrollung weisen wir, zwei der größten privaten Kindergartenträger*innen, KIWI – Kinder in Wien und die St. Nikolausstiftung, darauf hin, dass es für viele Pendler*innen verkehrs­technisch unmöglich ist, auf das Auto zu verzichten. Da das Bereitstellen von Parkplätzen aus finanziellen Gründen den Träger*innen nicht möglich ist, fordern wir folgende Ausnahmeregelung: Wer einen systemrelevanten Beruf ausübt – wie die Mitarbeitenden in elementarpädagogischen Einrichtungen – soll das Recht haben, auch ohne Hauptwohnsitz in Wien das Parkpickerl beantragen zu können.

Die An- und Rückreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln kommt für viele Pendler*innen aus Niederösterreich, dem Burgenland und teilweise auch der Steiermark nicht in Frage, da sie – je nach Wohnort – öffentlich durchaus mehrere Stunden in Anspruch nehmen kann. Viele Pendler*innen sind leider noch immer auf das Auto angewiesen und sehen sich vor vollendete Tatsachen und ein massives Problem gestellt.

Die Corona-Pandemie zu meistern und den Betrieb in den Kindergärten und Horten aufrecht zu erhalten erfordert seit knapp zwei Jahren alle Kräfte. Der drohende Verlust von weiteren Mitarbeitenden aufgrund des Parkpickerls wird den Fachkräftemangel noch weiter verschärfen. „Vor allem die Kinder benötigen jetzt mehr denn je ihre gewohnten Bezugspersonen, die sie im Kindergarten- und Hortalltag begleiten und unterstützen. Eine Kündigungswelle von dringend benötigten Fachkräften können wir uns nicht leisten, wir wünschen uns ein rasches Handeln der politisch Verantwortlichen“, so die Geschäftsführenden von KIWI – Kinder in Wien und St. Nikolausstiftung.

Rückfragen & Kontakt:

Kinder in Wien (KIWI)

Susanne Borth, MSc

Koordination Öffentlichkeitsarbeit

0664/886 89 008

s.borth @ kinderinwien.at

www.kinderinwien.at



St. Nikolausstiftung

Mag. Gabriele Zwick

Kommunikation & Marketing

0664 610 1398

g.zwick @ nikolausstiftung.at