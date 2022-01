Easelink sichert sich 8,3 Millionen Euro in einer Series-A-Finanzierung mit SET Ventures als Lead Investor

Ebenso beteiligen sich EnBW New Ventures, Smartworks (Wien Energie) und Hermann Hauser.

Graz (OTS) - Easelink bietet mit Matrix Charging eine vollautomatische Ladelösung für E-Autos, bei der das manuelle Anstecken des Ladekabels entfällt. Das Matrix Charging System besteht aus einer Einheit im Fahrzeugunterboden (Connector) und einer Ladeplatte (Pad) in der Parkplatzoberfläche. Sobald das Fahrzeug auf dem Parkplatz über der Ladeplatte parkt, senkt sich der Connector vom Fahrzeugunterboden automatisch ab und verbindet sich mit der Ladeplatte. Das Ladesystem ist mit den meisten großen E-Auto-Plattformen kompatibel und wird als Nachrüstversion sowie auch als werkseitig installierte Ausstattung für neue Fahrzeuge ausgerollt. Als kostengünstigste und energieeffizienteste Lösung auf dem Markt erschließt Matrix Charging neben dem Premiumsegment auch das Volumensegment für die automatisierte Ladetechnologie.

Mit der Finanzierung werden das Produktteam von Easelink weiter ausgebaut, die Kooperationen mit Automobil- und Infrastrukturindustrie vertieft und die Umsetzung eines globalen Ladestandards fortgesetzt. Matrix Charging ist bereits bei strategischen Partnern in mehreren Pilotprojekten im Einsatz, wie zum Beispiel dem eTaxi Austria-Projekt für das automatisierte Laden der Taxiflotten in Wien und Graz.

„ Wir freuen uns, zusätzlich zu unseren starken Automobilpartnern unsere neuen Investoren begrüßen zu dürfen, die fundierte Erfahrung in der E-Fahrzeug-Ladeinfrastruktur und im Energiebereich mitbringen. Dies unterstützt unser Ziel die Matrix Charging Technologie zu einem globalen Standard weiterzuentwickeln. “, erklärt Hermann Stockinger, Gründer und CEO von Easelink.

„ Automatisiertes Laden ist unverzichtbar für die Mobilität der Zukunft, die elektrisch, autonom und ständig vernetzt sein wird. Wir unterstützen die Easelink-Vision einer vollständigen Integration der E-Autos in ein erneuerbares Energiesystem “, bekräftigt Anton Arts, geschäftsführender Gesellschafter von SET Ventures, einem in Europa führenden Venture Kapitalgeber mit Investitionsfokus auf die Unterstützung der globalen Energiewende.

„ Einfache Bedienung mit wenigen Handgriffen ist für eine kundenorientierte Infrastruktur unerlässlich. Matrix Charging ist die vollautomatische Ladelösung, die den Umstieg auf die E-Mobilität beschleunigen wird. Wir glauben daran, dass Easelink sich mit der richtigen Technologie positioniert und mit dem talentierten Team eine Schlüsselrolle im Charging-Bereich spielen wird. Wir freuen uns, Teil dieser Innovation zu sein “, erläutert Dr. Marc Umber, Investment Director von EnBW New Ventures.

Smartworks ist das Investmentvehikel der Wiener Stadtwerke und Wien Energie. Wien Energie ist Österreichs größter Energieversorger und hat die strategische Führung beim eTaxi Austria-Projekt. „ Wir glauben, dass für die Elektrifizierung des städtischen Verkehrs - insbesondere von Fahrzeugflotten - dezentrale und barrierefreie Ladepunkte im öffentlichen Raum notwendig sind. Die erfolgreiche Zusammenarbeit von Wien Energie mit Easelink beim eTaxi Austria-Projekt überzeugte uns, Easelink auch als Investor zu unterstützen “, informiert Andreas Straßer, Geschäftsführer von Smartworks.

Easelinks Seed-Investor, Dr. Hermann Hauser, Mitbegründer von ARM Limited, beteiligte sich mit seiner in Österreich ansässigen Investmentgesellschaft HHI ebenfalls an dieser Finanzierungsrunde. „ Als innovations- und technologieorientierte Person begeistert es mich, zu sehen, wie das Easelink-Team seinen ambitionierten Plan umsetzt “, verkündet Dr. Hermann Hauser.

Über Easelink

Easelink mit dem Hauptunternehmenssitz in Graz ist ein High-Tech Unternehmen für die Entwicklung der automatisierten konduktiven Ladelösung Matrix Charging. Easelinks patentierte Matrix Charging-Technologie ist für die weltweiten Automobilhersteller und ihre Tier-1-Zulieferer die kostengünstigste und energieeffizienteste Lösung auf dem Markt. Über Büros in Österreich und China arbeitet Easelink mit einer Reihe von führenden Automobil- und Infrastrukturpartnern an der Bereitstellung dieser Technologie in verschiedenen Anwendungsfällen zusammen.

Kontakt

Patricia Krenn MSc

Marketing & Communications

Mobil: +43 (0) 676 848 741 220

E-Mail: patricia.krenn @ easelink.com

Website: www.easelink.com

Über SET Ventures

SET Ventures ist einer der aktivsten europäischen Investoren im Energiesektor und hat in Unternehmen investiert wie Sonnen, Instagrid, Depsys und Energyworx. SET Ventures konzentriert sich weitgehend auf die Bereiche Energieerzeugung, Energieverteilung und -speicherung sowie Energieeffizienz. Der SET-Fonds III stellt innovativen Unternehmen, die die Energiewende durch intelligente Software und dienstleistungsbasierte Geschäftsmodelle mitgestalten, in ihrer frühen Wachstumsphase Kapital zur Verfügung.

Armin Greinöcker

Mobil: +31(0)615471570

E-Mail: armingreinocker @ setventures.com

Website: www.setventures.com

Über EnBW New Ventures

ENV unterstützt Unternehmer*innen, die nachhaltige Lösungen für smarte Infrastruktur entwickeln. Wir verbinden unsere finanziell getriebene VC-Struktur mit der Reichweite und den Fähigkeiten des EnBW-Konzerns.

Mit einem Investitionsvolumen von 100 Millionen Euro bietet ENV Start-up Gründer*innen Zugang zu professionellem Investor-Know-How und einem Kunden- und Lieferantennetzwerk in den Bereichen Energie und Infrastruktur. Die Start-ups, in die wir investieren, skalieren mit der EnBW bei der Transformation hin zu einem nachhaltigen und digitalen Infrastrukturbetreiber.

Karen Wirth

Mobil: +49 157 888 64 737

E-Mail: karen @ env.vc

Website: www.env.vc

Über Smartworks

Smartworks Innovation ist das Corporate Venture-Unternehmen von Wien Energie und Wiener Stadtwerke. Hauptziel ist es in Startups zu investieren, die innovative Lösungen für den Klimawandel anbieten und Wien noch lebenswerter machen. Diese Startups unterstützen Wien Energie und die Wiener Stadtwerke bei der laufenden Verbesserung ihrer Betriebsabläufe und Serviceangebote und packen die Herausforderungen von morgen an. Der Fokus von Smartworks liegt auf den Bereichen Energie, Smart City und Digitalisierung von Dienstleistungen und Betriebsabläufen.

Andreas Straßer

Mobil: +43 664 884 80 407

E-Mail: andreas.strasser @ smartworks.at

Website: www.smartworks.at

Über Hermann Hauser Investment GmbH (HHI)

HHI ist die in Österreich ansässige Investmentgesellschaft des Computer-Unternehmers und Risikokapitalgebers Dr. Hermann Hauser. Seit 2016 hat HHI in mehr als 30 Unternehmen in Österreich, Deutschland, Großbritannien und den Niederlanden investiert. Der Fokus liegt auf Seed-Investitionen in technische Startups, die über das Potenzial verfügen, weltweit neue Standards zu setzen.

Jasmin Güngör

Mobil: +43(0)-660-133-83-48

E-Mail: jg @ iect.at

Website: https://www.iect.at/

