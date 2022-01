Evelyn Regner zur Vizepräsidentin des EU-Parlaments gewählt

Erste SPÖ-Vizepräsidentin wird feministische und gewerkschaftliche Stimme im EP-Präsidium sein

Wien (OTS/SK) - Das EU-Parlament hat ein neues Präsidium gewählt. Die Malteserin Roberta Metsola folgt David Sassoli an der Spitze des Europaparlaments. Die SPÖ-EU-Abgeordnete Evelyn Regner wurde mit 434 Stimmen zu einer ihrer 14 Stellvertreter*innen bestellt. Sie ist die erste SPÖ-Politikerin, die dem Präsidium des EU-Parlaments angehört und nach Othmar Karas und Ulrike Lunacek erst die dritte Politikerin aus Österreich in diesem Amt. ****

Evelyn Regner sagt: „Ich bedanke mich bei allen Kolleginnen und Kollegen für ihr Vertrauen. Das EU-Parlament ist die treibende Kraft für ein geeintes und demokratisches Europa, nur mit dem EU-Parlament gibt es fortschrittliche EU-Initiativen für mehr Investitionen und Klimaschutz und eine starke Stimme für europäische Grundrechte und Rechtsstaatlichkeit aller europäischen Bürger*innen. Dafür muss das EU-Parlament auch Vorbild sein und nach innen die Werte leben, die es nach außen einfordert. Als Vizepräsidentin will ich mich besonders für ein transparentes und diverses EU-Parlament einsetzen. Ein EU-Parlament, das als Arbeitgeber allen Menschen die gleichen Chancen bietet und Europas Vielfalt abbildet. Ein EU-Parlament, das sich glasklar gegen Diskriminierung engagiert und allen im Haus – von der Spitzenbeamtin bis zur Reinigungskraft – den Respekt entgegenbringt, den sie verdienen. Für diese Ziele kämpfe ich auf EU-Ebene als Gewerkschafterin und Vorsitzende des Gleichstellungsausschusses seit Jahrzehnten und ich will diese Überzeugungen noch mehr ins EP-Präsidium einbringen. Die Führung des EU-Parlaments hat eine laute feministische und gewerkschaftliche Stimme dringend nötig.“

SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder gratuliert seiner Parteikollegin, sowie Roberta Metsola und Othmar Karas zur Wahl: „Ich freue mich sehr, dass die SPÖ mit Evelyn Regner erstmals eine Vizepräsidentin des EU-Parlaments stellt. Das ist eine große Würdigung ihres jahrelangen Engagements als Europapolitikerin und ein Riesenerfolg für die SPÖ als proeuropäische Partei. Evelyn Regner ist eine ausgewiesene Expertin für Steuer- und Beschäftigungspolitik und hat als Vorsitzende des Gleichstellungsausschusses verbindliche Maßnahmen gegen Belästigung im EU-Parlament auf den Weg gebracht. Als Chefverhandlerin hat sie die grundlegende Reform des EU-Unternehmensrechts begleitet und mit der öffentlichen länderweisen Berichterstattung eine wichtige Grundlage für echte Steuergerechtigkeit in Europa geschaffen. Auch Othmar Karas gratuliere ich zu seiner dritten Amtszeit als Vizepräsident. Er ist über Parteigrenzen hinweg als Brückenbauer geschätzt und einer der renommiertesten EU-Politiker aus Österreich. Die Malteserin Roberta Metsola wurde als dritte Frau zur Präsidentin unseres Hauses gewählt. Sie ist eine überzeugte Europäerin, als Präsidentin muss sie aber das EU-Parlament als Ganzes vertreten. Besonders bei den Themen Selbstbestimmung, Abtreibung und Frauengesundheit bedeutet das für sie auch ein Umdenken.“

Evelyn Regner wurde am 24. Jänner 1966 in Wien geboren und hat Rechtswissenschaften in Wien und Salzburg studiert. Vor ihrer Arbeit im EU-Parlament leitete sie neun Jahre das ÖGB-Europabüro in Brüssel. Evelyn Regner war bereits Mitglied des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (EWSA) und Mitglied des EGB-Vorstandes (Europäischer Gewerkschaftsbund). Seit 2009 ist sie Abgeordnete im Europäischen Parlament. Im Zentrum ihrer Arbeit stehen die Verbesserung der Situation der Beschäftigten, die Stärkung der Frauenrechte und der Kampf für Steuergerechtigkeit. Evelyn Regner war in den letzten zweieinhalb Jahren Vorsitzende des Ausschusses für Frauenrechte und Gleichstellung und ist stellvertretende Delegationsleiterin der SPÖ im EU-Parlament. (Schluss) ls

