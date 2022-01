VP-Wien: Karl Mahrer gratuliert Othmar Karas zur Wiederwahl als Vizepräsident des Europäischen Parlaments

Wien (OTS) - „Meine herzlichsten Glückwünsche an Othmar Karas zu seiner Wiederwahl als Vizepräsident des Europäischen Parlaments! Als überzeugter Europäer wird Karas diese Position weiterhin in verantwortungsvoller Art und Weise ausüben“, so Stadtrat Karl Mahrer, designierter Landesparteiobmann der Volkspartei Wien.



Der heute gewählte Othmar Karas tritt nun seine dritte Periode als Vizepräsident des Europäischen Parlaments an. Von 2012 bis 2014 hatte Karas das Amt des Vizepräsidenten inne, erneut gewählt wurde er nach der Europawahl im Jahr 2019. „Ich möchte die Gelegenheit auch nutzen, um mich bei Othmar Karas für sein bisheriges unermüdliches Engagement für Österreich und Europa zu bedanken und wünsche ihm viel Kraft für die bevorstehenden Aufgaben“, so Mahrer abschließend.

