Holzleitner: Gratulation an Evelyn Regner zur Wahl zur Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments

Regner ist eine starke Stimme für ein soziales und feministisches Europa

Wien (OTS/SK) - „Ich gratuliere Evelyn Regner herzlich zu ihrer Wahl zur Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments. Ihre Wahl ist ein sehr starkes Zeichen für Österreich und ein wichtiges Signal für eine progressive Frauenpolitik“, so SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner. Evelyn Regner ist die erste sozialdemokratische Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments. Sie ist seit 2009 Abgeordnete im Europäischen Parlament und eine starke Stimme für die Frauen. ****

Als Vorsitzende des Gleichbehandlungsausschusses im Europaparlament ist es ihr gelungen, das von konservativen Kräften blockierte „Women on Board“-Dossier wieder auf die Tagesordnung zu setzen. Dabei geht es darum durch verbindliche Quoten den Frauenanteil in Chefetagen zu erhöhen. Ihrem hartnäckigen Einsatz ist es zu verdanken, dass Konzerne in Europa nun endlich offenlegen müssen, wo sie Steuern zahlen. „Evelyn Regner kämpft mit aller Kraft für ein soziales und feministisches Europa. Ihre Wahl erfüllt uns SPÖ-Frauen mit großem Stolz“, so Holzleitner. (Schluss) up



