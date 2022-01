Bezirksvorstehung Josefstadt sucht Organisator:innen des Josefstädter Straßenfests

Wien (OTS) - Das traditionelle Josefstädter Straßenfest im 8. Bezirk soll auch 2022 wieder stattfinden. Die Bezirksvorstehung Josefstadt lädt daher interessierte und erfahrene Event-Organisator:innen ein, sich um die Durchführung des Straßenfestes auf der Josefstädter Straße am 16. September 2022 zu bewerben und ersucht um unverbindliche Angebote bis 28. Februar 2022. Mehr Informationen zur unverbindlichen Angebotsabgabe unter https://www.wien.gv.at/bezirke/josefstadt/freizeit/strassenfest.html

Das Josefstädter Straßenfest ist eine etablierte, seit mehreren Jahren existierende Veranstaltung und dabei Fixpunkt für Bevölkerung, Geschäftstreibende und Gastronomie. In Anknüpfung an den Autofreien Tag am 22. September wird die Josefstädter Straße inmitten des 8. Bezirks gesperrt und ein breites kulturelles Programm, Verkaufsstände und kulinarische Angebote auf der Straße angeboten. Die inhaltliche Einbeziehung der Schulen, Josefstädter Vereine, Institutionen und Initiativen sowie die enge Interaktion mit den Kaufleuten, Gastronom:innen und Kulturtreibenden der Josefstadt sind Grundpfeiler. Jedes Jahr wird ein inhaltlicher, kultureller Schwerpunkt gelegt, der es einzigartig macht.

„Das Fest steht unter dem Motto des Autofreien Tages, wir freuen uns auf dementsprechende kreative Ideen für die Gestaltung und die hoffentlich zahlreichen Angebote“, freut sich Josefstadts Bezirksvorsteher Martin Fabisch auf das Josefstädter Straßenfest 2022.

