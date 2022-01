Finanzdienstleister: Weiterbildungsveranstaltung und Informationskampagne

Start der größten Weiterbildungsveranstaltung und der Informationskampagne „Ihre Wiener Finanzdienstleister“

Wien (OTS) - Heute startet der BILDUNGS-Kickoff 2022 der Finanzdienstleister und gleichzeitig auch eine digitale Informationskampagne, die über die vielfältigen Tätigkeitsbereiche der Finanzdienstleister informieren soll.

Der BILDUNGS-Kickoff ist die größte Weiterbildungsveranstaltung für Berufsangehörige der Gewerblichen Vermögensberatung und Wertpapiervermittler der Wirtschaftskammer Österreich und findet heuer zum zweiten Mal online statt. Mehr als 1.800 Teilnehmer nutzten im vergangenen Jahr die Gelegenheit und das abwechslungsreiche Programm – von der volkswirtschaftlichen Entwicklung über Trends der Branche bis zu rechtlichen Neuerungen – um sich weiterzubilden. Auch in diesem Jahr wird beim mehrtägigen BILDUNGS-Kickoff wieder ein umfassendes Weiterbildungsprogramm geboten. Nähere Informationen dazu sind hier zu finden.

Um über die vielfältigen Tätigkeitsbereiche und Angebote der Finanzdienstleister zu informieren, startet heute eine digitale Kampagne der Wiener Finanzdienstleister. Zur diversen Gruppe der Finanzdienstleister gehören gewerbliche Vermögensberater, Wertpapierunternehmen, virtuelle Währungsanbieter und Crowdinvesting-Plattformen genauso wie Kreditauskunfteien, Leasingunternehmen, Pfandleiher und Versteigerer. Kern der Kampagne sind eine Webseite und neun kurze Videos, in denen sich die verschiedenen Berufsgruppen vorstellen. Durch diese kurzen Videos erfährt die Öffentlichkeit, wie die Wiener Finanzdienstleister ihre Kunden tagtäglich unterstützen. Kleine oder große Sorgen, spontane oder lebensentscheidende Fragen – in den Videos wird aufgezeigt, dass die Wiener Finanzdienstleister ihren Kunden in vielen unterschiedlichen Situationen helfend zur Seite stehen. Was macht ein Pfandleiher? Wie schütze ich mein Erspartes vor der Inflation? Kann ich mit 100 Euro schon in Immobilien investieren? Antworten zu diesen spannenden Fragen, die wirklich jeden betreffen, finden Sie auf der neuen Webseite: www.ihrefinanzdienstleister.wien

Eric Samuiloff, Obmann der Fachgruppe Finanzdienstleister in der Wiener Wirtschaftskammer: „Die Wiener Finanzdienstleister verbindet, dass wir Privatpersonen und Unternehmen in allen Lebenslagen und Entwicklungsphasen rund um das Thema Geld und Finanzen unterstützen und beraten. Mit dieser Kampagne möchten wir über die Arbeit der Finanzdienstleister und ihre wichtige Funktion, gerade auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten, informieren.“

Über die Wiener Finanzdienstleister

Die Wiener Finanzdienstleister begleiten und unterstützen Privatpersonen und Unternehmen in allen Lebenslagen und Entwicklungsphasen. Egal, ob bei der Suche nach einer maßgeschneiderten Finanzierung für das Eigenheim, das neue Auto oder die neue Produktionsanlage, Anlagemöglichkeiten für den Vermögensaufbau oder die Altersvorsorge, der Einholung von Informationen zur wirtschaftlichen Situation von Kunden und Geschäftspartnern, der Überbrückung kurzfristiger finanzieller Engpässe, dem sicheren und gewinnbringenden Verkauf von Wertsachen oder dem Handel mit digitalen Assets.

Ihre kompetenten Partner für sämtliche Fragen rund um Finanzierung, Veranlagung und Kreditauskunft sowie Ansprechpartner in Sachen Pfandleihe und Versteigerung. Persönliche und individuelle Beratung, objektive Information und flexible Unterstützung. 2.500 Mal in Wien.

Antworten auf Ihre Geldfragen finden Sie hier: Ihre Wiener Finanzdienstleister

