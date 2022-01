„Der Bergdoktor“ tritt wieder seinen Dienst in ORF 2 an

ORF-Premiere für die 15. Staffel der ORF/ZDF-Erfolgsserie mit Hans Sigl ab 19. Jänner

Wien (OTS) - Einen erfolgreichen Start lieferte „Der Bergdoktor“ vergangenen Mittwoch, dem 12. Jänner 2022 – bis zu 886.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ließen sich das Winterspecial „Kalte Stille“ zum Auftakt der neuen Staffel nicht entgehen. Ab Mittwoch, dem 19. Jänner 2022, jeweils um 20.15 Uhr stehen sieben neue Folgen der erfolgreichen ORF/ZDF-Serie auf dem Programm von ORF 2 und Hans Sigl tritt als „Der Bergdoktor“ wieder den Dienst in seiner Praxis inmitten der Tiroler Bergwelt an. Für Martin Gruber gibt es auch in der 15. Staffel wieder einiges zu tun – neben großen beruflichen Herausforderungen gibt es auch viele private Veränderungen und Turbulenzen. Gleich in der Auftaktfolge „Scheinwelten“ sorgt Franziskas Abreise vor der Geburt von Martins Sohn für Aufregung. Zweifel an der Richtigkeit der Entscheidung kommen auf, da sorgt ein Notfall für Ablenkung. An der Seite von Hans Sigl spielen in weitere Rollen wieder Heiko Ruprecht, Ronja Forcher, Monika Baumgartner, Ines Lutz, Natalie O’Hara, Mark Keller, Rebecca Immanuel, Simone Hanselmann und Andrea Gerhard. In Episodenrollen mit rot-weiß-roter Besetzung sind u. a. Thomas Clemens (Folgen „Scheinwelten“, „Hochspannung“ und „Kontrollverlust“), Michael Glantschnig (Folge „Kontrollverlust“) und Christina Scherrer („Extreme“) zu sehen. Für die Regie zeichnen Axel Barth (Folge 1–3), Florian Kern (Folge 4–5) und Ulrike Hamacher (Folge 6–7) verantwortlich.

Mehr zum Inhalt der Auftaktfolge „Scheinwelten“ am 19. Jänner um 20.15 Uhr in ORF 2

Franziskas (Simone Hanselmann) Umzug nach New York steht unmittelbar bevor. Martin (Hans Sigl) hilft bei den letzten Vorbereitungen mit, zugleich wachsen in ihm Zweifel. Der noch ungeborene gemeinsame Sohn mit Franziska wird ohne ihn aufwachsen. Ob die Entscheidung wirklich richtig ist? Da sorgt ein Notfall für Ablenkung. Bei der ehemaligen Komapatientin Alina Wagner (Cynthia Micas) treten nach einem Schädel-Hirn-Trauma Krampfanfälle auf, die dringend abgeklärt werden müssen. Alinas Partner Sebastian (Jaime Ferkic) ist aber offenbar nicht ganz ehrlich zu Martin.

Wer nicht genug vom smarten „Bergdoktor“ bekommen kann, findet die ersten 13 Staffeln zum Streamen auf Flimmit (https://flimmit.at).

