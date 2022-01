Rotes Kreuz: Hilfe auf Tonga angelaufen

Das Australische Rote Kreuz schickt Hilfsgüter. Sauberes Trinkwasser hat oberste Priorität.

Wien (OTS) - Nach dem Vulkanausbruch auf Tonga ist die Kommunikation mit dem Inselstaat nach wie vor schwierig und die Lage weiter unklar. „Es gibt nur spärlich Updates, aber besonders auf den außen liegenden Inseln des Archipels könnte das Ausmaß der Verwüstung enorm sein. Das Rote Kreuz rechnet damit, dass in der humanitären Hilfe der Zugang zu sauberem Wasser Priorität hat, weil Wasserquellen mit Asche und Meerwasser verseucht worden sein dürften“, sagt Rotkreuz-Generalsekretär Michael Opriesnig. „Wir erwarten auch Schäden an Häusern entlang der Westküste von Tongatupu, und dass die Vulkanasche für einige Zeit ein Gesundheitsrisiko darstellen wird.“



Unterstützung aus Australien



Um die Nothilfekapazität des Roten Kreuzes auf Tonga zu stärken schickt das Australische Rote Kreuz mit Unterstützung der Regierung 2516 Wasser-Tanks, 856 Moskito-Netze, 1304 Zeltplanen, 164 Kits zur Reparatur von Unterkünften und 1089 Solar-Lampen auf dem Seeweg nach Tonga. Die Moskitonetze schützen vor der Übertragung des Dengue-Fiebers durch Mücken.



Gute Vorbereitung



„Das Rote Kreuz auf Tonga war gut vorbereitet“, ergänzt Opriesnig: „Erst im September fand eine große Katastrophen-Übung mit dem Australischen Roten Kreuz statt. Die Hilfe ist bereits nach der Tsunami-Warnung am Samstag angelaufen. Das Rote Kreuz Tonga hat Hilfsgüter für 1.200 Haushalte auf Lager.“ Wichtig ist auch, dass die humanitäre Hilfe COVID-sicher abläuft, da es auf Tonga bis jetzt kaum Fälle gab und ein Ausbruch des Virus verhindert werden muss.

