Umweltfreundliches Eislaufvergnügen: Jede Dose zählt recycelt mit KAWEA Getränkedosen in der Grazer Winterwelt

Graz (OTS) - Seit 30. November 2021 ist der Eislaufplatz am Areal des Landessportzentrums im Grazer Stadtpark eröffnet – dabei spielt auch der Umweltschutz eine große Rolle. Denn die Grazer Winterwelt kooperiert heuer zum ersten Mal mit der Recycling-Initiative „Jede Dose zählt“ und hat vor Ort Sammelcontainer aufgestellt, um jede dort konsumierte Getränkedose wieder in den Recyclingkreislauf zurückzuführen. Die Aktion findet in Kooperation mit KAWEA – einem österreichischen Getränke-Startup – statt. Der Cardamom & Mint Fresh Drink ist in den Automaten am Eislaufgelände erhältlich.

Nina Mally, Grazer Winterwelt: „ Wir wollen unseren Besucherinnen und Besuchern nicht nur ein traumhaftes Eislaufvergnügen bieten, sondern sie auch animieren, auf die Umwelt zu achten. Daher haben wir gemeinsam mit Jede Dose zählt und KAWEA Recycling-Container aufgestellt, um vor Ort konsumierte Getränkedosen getrennt zu sammeln und im Anschluss der Wiederverwertung zuzuführen. “

Claudia Bierth, Sprecherin von Jede Dose zählt, freut sich über die Kooperation: „ Immer öfter kommen VeranstalterInnen auf uns zu, um ihr Event gemeinsam mit uns umweltfreundlicher zu gestalten. Gerade bei Getränkedosen ist der Mehrwert einer getrennten Sammlung groß, denn im Vergleich zur Neuproduktion von Aluminium spart Recycling rund 95 Prozent an Energie. Die Dose ist damit ein ‚perfect fit‘ für die Kreislaufwirtschaft. “

Erfrischend nachhaltig

Umgesetzt wird die Sammelaktion gemeinsam mit KAWEA, einem Getränke-Startup aus der steirischen Landeshauptstadt. KAWEA überzeugt nicht nur mit prickelnd-frischem Geschmack und einem einzigartigen Design, sondern darüber hinaus als echtes österreichisches Qualitätsprodukt. Die Gründer Andreas und Albert Posch haben neben dem Trinkerlebnis auch gleich einen Schritt weitergedacht: „ Bei KAWEA setzen wir auf Geschmack, Lifestyle, Regionalität und Nachhaltigkeit – sowohl bei den Zutaten, als auch bei der Verpackung. Deshalb haben wir uns für die lichtundurchlässige Aluminiumdose entschieden, die die Qualität unseres Getränks garantiert und gleichzeitig nahezu 100% recycelbar ist – immer und immer wieder. “

Noch bis 30. Jänner 2022 kann man in der Grazer Winterwelt Schlittschuhfahren, sich an Pirouetten versuchen, Eisstockschießen sowie Eishockey spielen – und gleichzeitig Getränkedosen recyceln.

Mehr Informationen auf: grazerwinterwelt.at, jededosezaehlt.at und kawea.at

Über „Jede Dose zählt“ / „Every Can Counts“

Die Initiative Every Can Counts wurde 2009 in Großbritannien gegründet und gilt als führendes Programm zur Förderung von Getränkedosen-Recycling in ganz Europa. Es zielt darauf ab, jede und jeden zu inspirieren, selbst einen Beitrag zu leisten und einen Unterschied zu machen, indem er/sie seine/ihre Getränkedosen überall recycelt – egal ob im Büro, zuhause oder unterwegs. Heute ist die Initiative in 19 Ländern aktiv, in Österreich unter dem Namen „Jede Dose zählt“. Weitere Informationen auf www.everycancounts.eu



Rückfragen & Kontakt:

Kathrin Stoiser, Ecker & Partner

E-Mail: k.stoiser @ eup.at

Mobil: +43 699 11547044