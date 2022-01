Gewerkschaft vida gratuliert Neo-ÖHV-Chef Walter Veit

vida-Tusch: „Bauen auf weiterhin gute Zusammenarbeit!“

Wien (OTS) - „Walter Veit ist ein echter Kenner der Branche und der ideale Nachfolger von Michaela Reitterer“, sagt Berend Tusch, Vorsitzender des Fachbereichs Tourismus der Gewerkschaft vida. Veit wurde am Dienstag als neuer ÖHV-Präsident vorgestellt. „Ich möchte Walter Veit auf diesem Weg herzlichst zur Wahl gratulieren“, so Tusch weiter, betont aber die großen Fußstapfen, die Reitterer mit ihrer Präsidentschaft hinterlässt. „Auch Michaela Reitterer kennt die Branche wie keine andere und hat in all den Jahren sehr gute Vertretungsarbeit geleistet“, so Tusch und bedankt sich gleichzeitig für die gute Zusammenarbeit und gemeinsamen Initiativen.



Auf diese gute Zusammenarbeit pocht Tusch auch in Zukunft. „Die Beziehung zwischen ÖHV und Gewerkschaft vida ist seit Jahren eine sehr gute“, sagt Gewerkschafter Tusch, der hofft, auch künftig auf diese gute Gesprächsbasis bauen zu können. „Die Herausforderungen werden nicht weniger. Der Sektor hat hinsichtlich Arbeitsbedingungen deutlichen Aufholbedarf“, sagt Tusch und schließt: „Von unserer Seite wird es immer ein offenes Ohr und eine ausgestreckte Hand geben, wenn es um Lösungen für die Probleme von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und der Branche geht.“

