FPÖ – Kickl: Deutschland zeigt vor, wie Bürger über Nacht zu Impf-Gesetzesbrechern gemacht werden können

Jagd auf Genesene wird nach Impfzwang-Beschluss auch in Österreich losgehen

Wien (OTS) - In Deutschland wurde gestern völlig überfallsartig die Gültigkeit von Genesenen-Zertifikaten auf drei Monate reduziert. Völlig entgegen jeder Evidenz werden damit Genesene schikaniert, obwohl sie auch gegen die Omikron-Variante wesentlich besser geschützt sind als Geimpfte, die – „geboostert“ oder nicht – in extrem hohem Ausmaß betroffen sind.

FPÖ-Bundesparteiobmann Klubobmann NAbg. Herbert Kickl warnt gerade angesichts der von der Regierung beabsichtigten Einführung eines Impfzwangs vor ähnlichen Entwicklungen in Österreich: „Wenn sich Gesundheitsminister Mückstein ein Beispiel an seinem Amtskollegen in Deutschland nimmt, macht er damit über Nacht hunderttausende Österreicher zu Gesetzesbrechern. Dieser Schildbürgerstreich aus dem Haus des unfreiwilligen Corona-Komikers Lauterbach zeigt in drastischer Weise auf, welche Willkürmacht Mückstein in Österreich durch die im Impfpflichtgesetz vorgesehenen umfassenden Verordnungsermächtigungen eingeräumt wird. Ein Federstrich genügt und unzählige Österreicher können sofort in die Impfstraßen pilgern oder das Sparschwein schlachten“, so Kickl.

Gleichzeitig zeigte sich der FPÖ-Obmann überzeugt, dass auch in Österreich nach Einführung der Impfpflicht die Jagd auf die Genesenen eröffnet werde. „Die Impflobbyisten in der Regierung haben kein Interesse, diesen Menschen eine Schonfrist einzuräumen. Ihnen geht es ausschließlich um die Impfquote und den damit verbundenen Profit für ihre Pharma-Freunde – und ganz sicher nicht um den Schutz der Menschen vor einer Corona-Infektion“, befürchtete Kickl. „Wer angesichts solcher drohenden Entwicklungen nicht Widerstand gegen den Impfzwang leistet, der nimmt den Umbau Österreichs zu einem Willkürstaat bewusst in Kauf oder fördert ihn sogar.“

