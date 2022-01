SJ-Stich: „Heutiger Maturastreik verdeutlicht großen Handlungsbedarf beim Thema Matura!“

Die Sozialistische Jugend unterstützt Maturastreik der Aktion kritischer Schüler*innen (AKS) und fordert zugleich die Abschaffung der Matura

Die österreichische Matura war schon vor der Pandemie ein Relikt aus längst vergangenen Zeiten. Durch die Folgen der Corona-Lockdowns ist sie untragbar geworden. Paul Stich, SJ 1/2

Dass Minister Polaschek nun trotz Rekord-Neuinfektionen die Forderungen von tausenden Schüler*innen einfach ignoriert, ist an Verantwortungslosigkeit kaum zu überbieten Paul Stich, SJ 2/2

Wien (OTS) - “ Die österreichische Matura war schon vor der Pandemie ein Relikt aus längst vergangenen Zeiten. Durch die Folgen der Corona-Lockdowns ist sie untragbar geworden. Wir stehen zu 100% hinter den streikenden Maturant*innen und ihren Forderungen. Darüber hinaus zeigen die Streiks, dass unsere Steinzeit-Matura grundlegend reformiert werden muss. Wir schlagen vor, die Steinzeit-Matura durch praxisorientierte Projektarbeiten zu ersetzen.”, sagt Paul Stich, Vorsitzender der Sozialistischen Jugend Österreich (SJ) über die von der Aktion kritischer Schüler*innen organisierten Schulstreiks, die im Laufe des heutigen Tages stattfinden werden.





Stich kritisiert dabei vor allem das Vorgehen des neuen Bildungsministers Martin Polaschek. “Seit zwei Jahren befinden sich die heurigen Maturant*innen im Ausnahmezustand, der dank Omikron bis heute andauert. Tausende Schüler*innen erkranken oder müssen in Quarantäne. Die Bundesregierung verschließt die Augen vor dieser Problematik und setzt auf das völlig verantwortungslose Prinzip der Durchseuchung. Dass Minister Polaschek nun trotz Rekord-Neuinfektionen die Forderungen von tausenden Schüler*innen einfach ignoriert, ist an Verantwortungslosigkeit kaum zu überbieten ”, so Stich weiter.





Die Aufgabe der Bundesregierung sei es nun, so Stich, die aktuellen Debatten zum Anlass für eine tiefgreifende Reform zu nutzen. “Für uns ist klar: Wer mindestens 12 Jahre lang jede Klasse geschafft hat, braucht am Ende des Schullebens keine Abschlussprüfung. Im Gegenteil: Schuler*innen sollen beweisen dürfen, dass sie das Gelernte auch anwenden können. Bildungsminister Polaschek muss die Lehren aus der Pandemie ziehen und die veraltete Matura durch praxisorientierte Projektarbeiten ersetzen!”, verdeutlicht Stich abschließend die Forderung der SJ nach einer tiefgreifenden Reform.







