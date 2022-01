MCI-Absolventen mit WKT-Wissenschaftspreis ausgezeichnet

Wissenschaftspreis der Wirtschaftskammer Tirol für innovative Masterarbeiten | Praxislösungen im Fokus

Innsbruck (OTS) - Gleich zwei Absolventen des MCI erhalten dieses Jahr den begehrten Wissenschaftspreis der Wirtschaftskammer Tirol.

Stefan Brida, BA MA, Absolvent des Studiengangs Entrepreneurship & Tourismus erhielt die Auszeichnung für seine Masterarbeit: „Ist die Ferienhotellerie bereit für Dynamic Pricing? Fairness-Wahrnehmung von Dynamic Pricing in der Ferienhotellerie in Tirol und Vorarlberg.“

Thomas Margreiter, BSc MSc, Absolvent des Studiengangs Mechatronik & Smart Technologies, verfasste seine Masterarbeit zu: “Development of GaN based modular converter for fast scanning magnets of particle accelerators“ und erhielt dafür die Auszeichnung.

Beide Arbeiten werden aufgrund ihrer Praxisnähe, ihrer ausgezeichneten wissenschaftlichen Arbeitsweise und der gesellschaftlichen Relevanz geschätzt.

Das sieht man bei der Arbeit von Thomas Margreiter, die sich mit dem MedAustron Teilchenbeschleuniger beschäftigt, der im medizinischen Bereich zur Krebstherapie genutzt wird. Die Magnete zur Auslenkung der geladenen Teilchen, welche sich durch den Beschleuniger bewegen und auf den Tumor gefeuert werden, erfordern hierbei hoch performante Stromversorgungen. Für diese spezifische Anwendung wurde ein modularer Umrichter basierend auf Gallium Nitrid Komponenten entwickelt und ein fortschrittlicher Regler implementiert, welche gemeinsam in umfangreichen Tests hervorragende Ergebnisse zeigen und die Verwendung der Stromversorgung an realen Beschleunigermagneten validieren.

Auch bei Stefan Brida’s Arbeit wird die praxisnahe Anwendung ersichtlich: Dynamic Pricing wird in der Ferienhotellerie vom Großteil der befragten Gäste bereits akzeptiert. Einzig bei Gästen aus Deutschland und Holland in der Altersklasse 60+ mit einem geringen Einkommens- & Bildungsniveau sowie mit einer geringen Vertrautheit mit Dynamic Pricing konnten Fairnessbedenken empirisch belegt werden. Die Studie zeigt jedoch, dass mit den richtigen Maßnahmen im Bereich Kundenkommunikation, Preisstrategie, Preisinformation & Mitarbeiterschulung bei der Einführung die Cashflow-Steigerungspotenziale von Dynamic Pricing die Akzeptanzrisiken der Gäste in der Ferienhotellerie deutlich überwiegen.

Anita Zehrer, Jury-Mitglied am MCI, zeigt sich erfreut: „Mit der Auszeichnung der Masterarbeiten durch den Wissenschaftspreis der Wirtschaftskammer Tirol wird einmal mehr deutlich, dass die praxisnahe Ausrichtung und Vernetzung mit der Praxis den Studierenden am MCI zugutekommen.“

Wissenschaftspreis der Wirtschaftskammer Tirol

Mit dem Wissenschaftspreis der Wirtschaftskammer Tirol werden herausragende Masterarbeiten und Dissertationen ausgezeichnet, die einen hohen Innovationsgrad aufweisen und für die Tiroler Wirtschaft von Bedeutung sind.

