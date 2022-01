Chanukka-Wunder - Magische Inszenierung in Grazer Synagoge

Jüdische Gemeinde Graz präsentiert internationales Kunstprojekt

Graz (OTS) - Eine Kunstinstallation, die das Chanukka-Wunder beschreiben soll, wird innerhalb der nächsten zwei Wochen einem breiteren Publikum in der Synagoge der steirischen Landeshauptstadt Graz zugänglich sein. Die Grazer Jüdische Gemeinde präsentierte ihr nächstes internationales Artproject, welches bereits im November 2021 hätte vorgestellt werden sollen, Covid-bedingt aber hatte abgesagt werden müssen, im Rahmen einer Live-Performance am 17. Januar 2022.

Zentrum der Inszenierung des slowenischen Designers Matic Veler bildet eine mittels Laserschnitt und Heißluftbearbeitung geschaffene Acryl-Spiegelglaskonstruktion in Form einer abstrakten, über fünf Meter hohen Chanukkiah. Diese Hauptinstallation schwebt auf eine Stahlkonstruktion montiert, von der Mitte der Kuppel über dem Hauptraum der Synagoge und symbolisiert den g-ttlichen Part der Handlung.

Mit dem Werk verfolgt der Absolvent des Royal College of Art Veler das Ziel das Wunder des jüdischen Lichterfestes für Besucher erlebbar zu machen. Die magische Inszenierung von Material, Formen und Licht spiegelt dabei die für das Fest markante Beziehung zwischen Körper und Seele sowie Körper und Geist wider und kam auch in der Eröffnungs-Performance des ersten Abends sehr stark zum Ausdruck. Sie zeugt von Velers Auseinandersetzung mit der Erforschung des Kunsterlebnisses, der Entwicklung persönlicher Ästhetik sowie der Frage, wie beim Menschen Emotionen geweckt werden können.

Die in diesem Projekt realisierte Zusammenarbeit mit slowenischen Künstlern ist, wie der Präsident der Jüdischen Gemeinde Graz, Elie Rosen, betonte, auch ein weiterer Schritt seiner Gemeinde in Richtung Intensivierung der kulturellen Beziehungen mit Slowenien selbst. Erst im November 2022 hatte die Jüdische Gemeinde Graz mit der Jüdischen Gemeinde Sloweniens eine Filialsynagoge in Laibach eröffnet.

Die Hauptinstallation kann in der Synagoge Graz von 18.1.-20.1. sowie 23.1. bis 27.1.2022 jeweils von 18.00-21.00 Uhr besichtigt werden.

Rückfragen & Kontakt:

Jüdische Gemeinde Graz

Domenik Kainzinger-Webern



+43 316 712468

d.kainzinger-webern @ juedischegemeindegraz.at