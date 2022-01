Industrial Design – Ausstellung im designforum Wien gibt Einblick in aktuelle Projekte von Studierenden der FH Joanneum

Studierende der Bachelor- und Masterstudiengänge Industrial Design der FH Joanneum zeigen ab Freitag, 21. Jänner 2022 im MuseumsQuartier Wien aktuelle Projekte

Design ist immer die Suche nach Alternativen. Eine Haltung, Gegenstände und Prozesse zu hinterfragen. Design ist der Esprit der Dinge, der wie ein Funke überspringt. Design kann überraschend, raffiniert und geistreich sein Prof. Mag.art. Thomas Feichtner, Institutsleiter Industrial Design, FH Joanneum

Wien (OTS) - Design – die Intelligenz der Dinge. Die Studierenden der Bachelor- und Masterstudiengänge Industrial Design der FH Joanneum in Graz unter der Leitung von Prof. Thomas Feichtner präsentieren im Museumsquartier Wien ihre Projekte. Sie zeigen intelligente Gegenstände und Nutzererfahrungen unter Einbeziehung kultureller, sozialer und ökologischer Entwicklungen. Nachhaltigkeit im Umgang mit innovativen Materialien sowie die Auseinandersetzung mit gesellschaftlich relevanten Themen stehen dabei im Fokus der Ausstellung. Die ausgestellte Produktgestaltung reicht vom smarten Werkzeug bis zum autonomen Fahrzeug, vom nachhaltigen Transportmittel bis zur ausgeklügelten Sportbekleidung der Zukunft.

Am Donnerstag, 3. März 2022 findet um 18.30 Uhr ein Vortrag von Prof. Thomas Feichtner im Rahmen der Ausstellung statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung bitte per Mail an projekte@designaustria.at.

Über das Studium Industrial Design an der FH-Joanneum

Der Studiengang Industrial Design der FH Joanneum in der Steiermark hat sich seit seiner Gründung 1995 international etabliert und zählt heute zu den bekanntesten in Europa. Im Studiengang Industrial Design beschäftigen sich die Studierenden mit der Gestaltung von Produkten und Prozessen. Schon ab dem ersten Semester arbeiten die Studierenden im gemeinsamen Atelier in Graz, das täglich rund um die Uhr geöffnet ist, an der Erstellung ihrer Portfolios um bereits vor dem Studienabschluss für den Schritt in das Berufsleben gewappnet zu sein. Die Dokumentation der eigenen Arbeiten begleitet Designer:innen ihr ganzes Berufsleben und ist oft aussagekräftiger als manche akademische Benotung.

designforum Wien: Plattform für Design und Design-Vermittlung

Design verdient Aufmerksamkeit! Und einen Ort, an dem Kreativleistungen präsentiert und diskutiert werden. Aus dieser Überzeugung heraus gründete designaustria als Interessensvertretung der österreichischen Designerinnen und Designer gemeinsam mit der österreichischen Designstiftung im Jahr 2006 das designforum Wien - Verein zur Förderung von österreichischem Design im Wiener MuseumsQuartier. Das designforum Wien versteht sich als Kompetenz-, Service- und Vermittlungszentrum, in dem laut über Design, seine Aufgaben und seinen Stellenwert nachgedacht wird. Diese Plattform für Design fördert den Austausch zwischen Politik, (Kreativ-) Wirtschaft und designbegeistertem Publikum.

designforum Wien

MQ/Q21, Museumsplatz 1/Hof 7, 1070 Wien

Öffnungszeiten: Mo–Fr, 10–18 Uhr, Sa, So & Fe, 14–18 Uhr

Eintritt: 4 Euro | ermäßigt 2 Euro

freier Eintritt für Mitglieder von designaustria sowie für Kulturpass-InhaberInnen

