GoLending erstinstanzlich zur Rückzahlung ausgelaufener Nachrangdarlehen verurteilt

Graz (OTS) - Die GoLending AT GmbH (alleiniger Geschäftsführer und Gesellschafter ist der in Düsseldorf lebende Deutsche Dirk Morina) betreibt nach eigenen Angaben ein Pfandleihgeschäft und vertreibt ua Nachrangdarlehen in Österreich. Obwohl viele Darlehen bereits ausgelaufen sind (ca € 10 Mio), weigert sich GoLending, diese zurückzuzahlen. LIKAR Rechtsanwälte vertreten derzeit mehr als 100 Geschädigte und haben für ca 50 Kläger:innen deren Forderungen gerichtlich geltend gemacht. Zwischenzeitig liegen mehrere erstinstanzliche Urteile vor, die der Argumentation der Kläger:innen folgen und GoLending zur Rückzahlung der Darlehen verpflichten.

„Noch ist – laut eigenen Angaben von GoLending – ausreichend Liquidität vorhanden, um die gerichtlich geltend gemachten Forderungen unserer Mandanten zu befriedigen und sind wir äußerst zuversichtlich, dass wir diese bald einbringlich machen können“, erklärt Arno F. Likar, einer der beiden federführenden Rechtsanwälte. „Wie lange GoLending ihr Geschäftsmodell noch aufrecht erhalten kann, ist allerdings fraglich, sodass wir sämtlichen Geschädigten empfehlen, sich rasch bei uns zu melden“, ergänzt Walter Korschelt.

