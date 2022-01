PLENUS Immobilien feiert 2-jähriges Jubiläum

Wien (OTS) - Die PLENUS Immobilien GmbH wurde Ende 2019 von Ing. Thomas Gruber gegründet und hat sich auf Zinshäuser, Bauträgerinvestments und Vorsorgeliegenschaften spezialisiert. Durch mehr als 10 Jahre an Erfahrung im Zinshausbereich und ein eingespieltes, motiviertes Team hat sich PLENUS rasch zu einem der namhaftesten Makler für den Zinshausbereich in Wien und dem südlichen Wiener Raum entwickelt.

Trotz des Geschäftsstarts am Beginn der Pandemie konnte PLENUS einen fulminanten Marktstart hinlegen und bereits beträchtliche Erfolge verbuchen. Die erfolgreich vermittelten Objekte – vom kleinen Zinshaus in Baden bis zu typischen Wiener Zinshäusern in guten Lagen - spiegeln die Flexibilität und Marktkenntnis des Teams wider. Insgesamt wurden bereits rund 200 Objekte mit einem Volumen von etwa 400 Mio. € umfassend betreut.

Die Eröffnung eines 2. Standorts, neben dem Firmensitz in 1010 Wien, war nur ein logischer Schritt. Der neue Standort in Mödling öffnete 2021 seine Türen und rückt das Unternehmen näher an den wichtigen südlichen Speckgürtel Wiens. Die Ziele für 2022 sind bereits gesteckt – PLENUS setzt weiterhin auf einen qualitätsbetonten Expansionskurs und sucht dazu die besten Investment-Makler und Immobilien-Akquisiteure.

Rückfragen & Kontakt:

Ing. Thomas Gruber | PLENUS Immobilien GmbH

tg @ plenus-immobilien.at | +43 664 160 6000