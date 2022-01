DPU mit WWTF-Anträgen im Bereich Public Health

Niederösterreich/Krems (OTS) - Eine neue Kooperationsvereinbarung des Landes Niederösterreich mit dem Wiener Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiefonds (WWTF) ermöglicht es niederösterreichischen Forschungseinrichtungen in Kooperation mit Wiener Partnern Projektanträge beim WWTF einzureichen. In diesem Zusammenhang reichte die DPU zwei Anträge in Kooperation mit Wissenschaftlern der MedUni Wien und der Bernhard-Gottlieb-Zahnklinik Wien im Bereich Public Health ein.

Im Zuge der Ausschreibung für die Förderung von Life Science Projekten des WWTF im Jahr 2022 hat die DPU einen Antrag für ein Joint Project zusammen mit der Medizinischen Universität Wien eingereicht. In dem Projekt PERIODIC ( Perio dontal Di sease during C ovid-19), das von Seiten der DPU von Dr. Hannes Dörfler und Univ.-Prof. Constantin von See repräsentiert wird, ist geplant, die Entwicklung von Parodontitis bei betroffenen Patienten während der Corona-Pandemie zu untersuchen. Da die Diagnose Parodontitis regelmäßige Zahnarztbesuche notwendig macht, um den Fortschritt dieser Erkrankung einzudämmen, stellen restriktive Maßnahmen wie Lockdowns und Social Distancing eine große Herausforderung für Patienten dar, ihre Termine zeitgerecht wahr zu nehmen. Das Projekt wird deshalb die Auswirkungen der Pandemie auf dieses Krankheitsbild anhand verschiedener Datenquellen an der DPU im Rahmen eines „Public Health“-Aspekts analysieren. Zusammen mit Wissenschaftlern der Medizinischen Universität Wien sollen dabei auch Imaging- und „Big Data“-Analysen durchgeführt werden, damit in diesem Bereich zukünftig verbesserte Prognosen und präventive Maßnahmen formuliert werden können. Ein weiteres Projekt mit Wissenschaftlern der Bernhard-Gottlieb-Zahnklinik beschäftigt sich mit der Telemedizin in der Kinderzahnheilkunde – muss jeder Patient in der Klinik akut vorstellig werden? Es werden aktuelle Möglichkeiten digitaler Telemedizin zur Evaluation der Patientenkontakte zur zahnmedizinischen Versorgung untersucht.

Direktor Robert Wagner, MA: "Von dieser Möglichkeit, länderübergreifend forschend tätig zu sein, nehmen wir gerne Gebrauch. Wissenschaftler beider Länder können sich kennenlernen und vernetzen. Davon können beide Standorte nur profitieren. Besonders hervorzuheben sind auch die Networking-Plattformen, die seitens des WWTF im Vorfeld der Beantragung angeboten worden sind."

