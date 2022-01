DE-CIX-Präsenz über next layer

Remote Peerings von allen next layer-Standorten in Österreich, Deutschland und der Schweiz jetzt auch mit DE-CIX möglich

Wien (OTS) - next layer hat neben der bereits seit Jahren bestehenden Reseller-Vereinbarung mit dem Vienna Internet Exchange VIX nun auch mit dem weltweit führenden Betreiber von Internet Exchanges, DE-CIX, einen Reseller- und Partnervertrag abgeschlossen

Echtzeit-Anwendungen mit Herausforderungen konfrontiert

Kurze Wege und optimierte Laufzeiten werden für Echtzeit-Anwendungen wie Videokonferenzen oder Cloud-Services immer wichtiger – vor allem Geschäftskunden und deren Internet Service Provider müssen diesem Trend Rechnung tragen. Direkte Peerings und Anschlüsse an Internet Exchanges sind eine gezielte technische Lösung. Bisher waren diese allerdings mit einem erheblichen technischen Aufwand und hohen Kosten verbunden.

Die Lösung: Remote Peering

Eine Remote Peering-Anbindung über einen Reseller ist kostengünstig und mit wenig technischem Aufwand verbunden. next layer hat neben der bereits seit Jahren bestehenden Reseller-Vereinbarung mit dem Vienna Internet Exchange VIX nun auch mit DE-CIX, dem weltweit führenden Betreiber von Internet Exchanges mit seinem größtem Standort in Frankfurt am Main, einen Reseller und Partnervertrag abgeschlossen. Damit sind Remote Peerings von allen next layer-Standorten in Rechenzentren und Bürokomplexen in Österreich, Deutschland und der Schweiz jetzt auch mit dem DE-CIX Interconnection Ökosystem möglich.

Mit Remote Peering von next layer sind keine dedizierten Router am Exchange-Standort mehr notwendig, weshalb Anschaffungs- und laufende Kosten entfallen. Patch- und Port-Kosten werden durch gebündelte Übergaben reduziert. Zudem gewinnen Geschäftskunden die Möglichkeit, sich auch an Cloud Service Provider und Hyperscaler direkt anzubinden. Eine detaillierte Standortübersicht finden Sie hier.

„Gerade Geschäftskunden sind zunehmend auf die Qualität Ihrer Netzwerkanbindungen angewiesen und nicht nur auf reine Bandbreite. Dank der Partnervereinbarung mit dem DE-CIX eröffnen wir diesen an allen unseren Standorten in der DACH-Region neue Möglichkeiten zur Optimierung ihres Netzwerkes“, erklärt Georg Chytil, Geschäftsführer von next layer.

„Österreich ist ein wichtiger Markt, nicht nur für uns als Interconnection-Anbieter, sondern auch für die Digitalisierung der europäischen Wirtschaft, erklärt Mareike Jacobshagen, Head of Global Business Partner Program bei DE-CIX. „Darum freuen wir uns, unser wachsendes Partner-Ökosystem in Österreich um einen großen Provider wie next layer zu ergänzen. Es ist großartig zu sehen, dass durch die Reichweite von next layer im Markt noch mehr Unternehmen Zugang zu modernen Peering- und Interconnection-Dienstleistungen erhalten und bereits erste gemeinsame Kunden von unserer Zusammenarbeit profitieren.“

Die Vorteile:

dedizierte und sichere Layer 2-Verbindung mit geringer Latenz

keine physische Präsenz am IX (Internet Exchange) notwendig

keine teure Hardware am IX notwendig

schnelle Bereitstellung

bedarfsgerechte Anschlussmöglichkeit im Rechenzentrum der Wahl

kostengünstige Übergabe auf einem einzelnen Übergabeport

staatlich ausgezeichnete Qualität

persönliche Beratung und Consulting

24×7 Support durch unsere hochqualifizierten TechnikerInnen

Über next layer

next layer ist ein 2004 gegründeter österreichischer Internet Service Provider, der perfekt angepasste Lösungen für Cloud-, Netzwerk- und Serverinfrastrukturen von Geschäftskunden entwirft und betreibt. Das Unternehmen verfügt über eine selbst betriebene Glasfaserinfrastruktur in Wien, Netzwerkknoten in den Landeshauptstädten und im benachbarten Ausland, sowie eigene Rechenzentrumsflächen an mehreren Standorten. next layer ist ISO 27001-, einige Mitarbeiter sind ITIL-zertifiziert, und gleich vier Produkte wurden mit dem Ö-Cloud Gütesiegel ausgezeichnet. Darüber hinaus wurde next layer als eines der wenigen Unternehmen aus der Informationstechnologie- und Telekommunikationsbranche staatlich ausgezeichnet und ist Träger des Österreichischen Staatswappens. Zu den Kunden zählen unter anderem namhafte Banken, Versicherungen, Behörden, IT-Dienstleister und Systemintegratoren. Weitere Informationen unter https://www.nextlayer.at.



Über DE-CIX

DE-CIX (Deutscher Commercial Internet Exchange) ist der weltweit führende Betreiber von Internetknoten. An seinen 32 Standorten in Europa, Nordamerika, dem Nahen Osten und Asien verbindet DE-CIX knapp 2500 Netzbetreiber (Carrier), Internet Service Provider (ISP), Content-Anbieter und Firmennetze aus mehr als 100 Ländern miteinander und bietet Peering-, Cloud- und Interconnection-Services an. Zusammen bilden die DE-CIX Internetknoten mit einer angeschlossenen Kundenkapazität von mehr als 90 Terabit das weltweit größte neutrale Interconnection-Ökosystem. Der DE-CIX in Frankfurt am Main ist mit einem Datendurchsatz von mehr als 10 Terabit pro Sekunde (Tbps) und über 1000 angeschlossenen Netzwerken einer der größten Internetknoten der Welt. Weitere Information unter www.de-cix.net.

