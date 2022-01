Toto: Garantierunde – exakt 100.000 Euro für nächsten Dreizehner

Jackpots bei Zwölfer und in der Torwette

Wien (OTS) - Zum vierten Mal in Folge gab es am Wochenende keinen Dreizehner, und damit steht in der nächsten Runde eigentlich ein Vierfachjackpot auf dem Programm. Doch dieser Vierfachjackpot wird sozusagen von einer Garantierunde „überholt“. Das heißt, dass Toto für den Dreizehner-Gewinnrang der nächsten Runde 100.000 Euro garantiert und entsprechend aufdotiert.

In dieser nächsten Runde stehen wieder Spiele aus Deutschland, England und Italien und damit aus den bei Toto Fans beliebtesten Ligen (mit Ausnahme der heimischen Bundesliga) auf dem Programm.

Am vergangenen Wochenende gab es aber auch keinen Zwölfer, und damit geht es in der nächsten Runde hier genauso um einen Jackpot wie auch in der Torwette, da ein Tipp mit fünf richtigen Ergebnissen ausgeblieben ist.

Annahmeschluss für die Runde 3 ist am Samstag um 15:20 Uhr.

Quoten der Toto Runde 2

4fach JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 20.612,52 – 100.000 Euro warten JP Zwölfer, im Topf bleiben EUR 4.078,04 3 Elfer zu je EUR 302,00 25 Zehner zu je EUR 72,40 199 5er Bonus zu je EUR 3,70

Der richtige Tipp: 2 X 1 X 2 / 1 X X 2 X E2 1 1 X X 2 X E2

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 1.973,04 Torwette 2. Rang: 4 zu je EUR 197,30 Torwette 3. Rang: 49 zu je EUR 10,40 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 154.793,42

Torwette-Resultate: 1:2 0:0 2:1 1:1 0:2

