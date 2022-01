Lotto: Zwillingsjackpot – kein Sechser und kein Fünfer mit Zusatzzahl

Jackpot auch beim Joker und Solo-Sechser bei LottoPlus

Wien (OTS) - Nach dem 3,3 Millionen Euro schweren Solo-Sechser eines Wieners bei der Bonus-Ziehung am vergangenen Freitag blieb der Gewinntopf nach der Ziehung am Sonntag verschlossen. Es gab keine „sechs Richtigen“, und damit wartet am Mittwoch ein Jackpot mit rund 1,4 Millionen Euro.

Aber nicht nur beim Sechser geht es um einen Jackpot, sondern auch beim Fünfer mit Zusatzzahl. Da auch hier am Sonntag ein Gewinn ausgeblieben ist, warten hier rund 190.000 Euro im Gewinntopf.

LottoPlus

Bei LottoPlus darf sich eine Spielteilnehmerin oder ein Spielteilnehmer aus der Steiermark über einen Solo-Sechser freuen. Im achten von zwölf Tipps auf einem Normalschein waren die „sechs Richtigen“, die letztlich mehr als 230.000 Euro wert waren, angekreuzt. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um etwa 200.000 Euro.

Joker

Kein Wettschein trug am Sonntag die richtige Joker Zahl. Damit geht es beim Joker um einen Jackpot, der mit rund 350.000 Euro gefüllt sein wird.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 16. Jänner 2022

JP Sechser, im Topf bleiben EUR 711.680,38 – 1,4 Mio. warten JP Fünfer+ZZ, im Topf bleiben EUR 97.856,05 75 Fünfer zu je EUR 1.423,30 167 Vierer+ZZ zu je EUR 191,70 3.482 Vierer zu je EUR 51,00 4.540 Dreier+ZZ zu je EUR 17,60 61.323 Dreier zu je EUR 5,20 174.959 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 6 7 9 37 41 43 Zusatzzahl 32

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 16. Jänner 2022

1 Sechser zu EUR 230.621,40 70 Fünfer zu je EUR 771,70 2.419 Vierer zu je EUR 19,90 37.165 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 2 14 26 28 38 45

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 16. Jänner 2022

JP Joker, im Topf bleiben EUR 182.100,52 – 350.000 Euro warten 6 mal EUR 8.800,00 104 mal EUR 880,00 1.086 mal EUR 88,00 9.046 mal EUR 8,00 89.346 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 8 2 7 5 5 5

