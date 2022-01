„DIE.NACHT“: „Willkommen Österreich“ mit Caroline Peters und Niki Popper am 18. Jänner in ORF 1

Außerdem: Wiedersehen mit „Pratersterne“ und „Gute Nacht Österreich“

Wien (OTS) - Stermann und Grissemann melden sich mit hochansteckender guter Laune, variantenreichen Gags, Gags, Gags und zwei fabelhaften Gästen am Dienstag, dem 18. Jänner 2022, um 21.55 Uhr in ORF 1 zum ersten „Willkommen Österreich“-Dienst im neuen Jahr. Im Studio begrüßen die beiden Schauspielerin Caroline Peters und Simulationsforscher Niki Popper. Außerdem wird Stermann zum Social-Media-Freak, Maschek. werfen auch im neuen Jahr einen Blick auf die aktuelle Politik und Russkaja gibt wie immer den Ton an. Danach um 22.55 Uhr erleuchten dann die „Pratersterne“ mit Hosea Ratschiller „DIE.NACHT“. Beim Wiedersehen mit dabei sind Robert Palfrader, Christine Prayon, Didi Sommer und der Nino aus Wien. Und zum Abschluss heißt es um 23.35 Uhr beim Dacapo „Gute Nacht Österreich“.

„Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann“ um 21.55 Uhr

Schauspielerin Caroline Peters war zuletzt 2020 via Videochat „zu Gast“ in „Willkommen Österreich“, diesmal kommt sie zum bereits dritten Mal in Fleisch und Blut zum Talk in den glamourösen Marxpalast. In der neuen Krimiserie „Kolleginnen“ verkörpert sie die Hauptkommissarin Irene Gaup, die sich neben der genretypischen Lösung von Kriminalfällen auch den großen Fragen des Lebens widmet. Welche großen Fragen Stermann und Grissemann dem Publikumsliebling stellen werden, erfährt das Publikum am Dienstag.

Die Aussichten zur Pandemie kommen auch 2022 von Simulationsforscher Niki Popper. Wann diese ein Ende findet, wie lange er sie bereits vorausgesagt hat und welche weiteren Zukunftsszenarien ihn sonst noch beschäftigen, verrät der sympathische Experte mit der markanten Frisur im Gespräch mit Stermann und Grissemann. Außerdem wird Stermann zum Social-Media-Freak, Maschek. werfen auch im neuen Jahr einen Blick auf die aktuelle Politik und Russkaja gibt wie immer den Ton an!

„Pratersterne“ mit Palfrader, Prayon, Sommer und Nino um 22.55 Uhr

Im Szenelokal „Fluc“ am Wiener Praterstern begrüßt Hosea Ratschiller wieder alles, was in der heimischen Kabarettwelt Rang und Namen hat oder bald haben wird! Die bewährte Mischung aus Newcomerinnen, Newcomern und etablierten Kleinkunstgrößen gibt wieder einen Über-bzw. Einblick in die lebendige Szene. Diesmal zu sehen: Robert Palfrader, der abseits seiner Schauspielerfolge immer wieder gerne solo auf der Bühne steht; der erste Österreich-Auftritt der deutschen Satirikerin Christine Prayon; der urige Didi Sommer mit seinem oberösterreichischen Schmäh und als musikalischer Beitrag: der Nino aus Wien.

